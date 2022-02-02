Не потрібен "червоному" лідеру: хто намагається звільнити Дихне з посади президента МАУ

Євген Дихне дав інтерв'ю, де розповів про свої конфлікти з акціонерами спроби звільнення

Дихне відповів на запитання про причини свого звільнення / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Президент компанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне заявив, що його звільнення добивається сам голова Наглядової ради МАУ Арон Майберг.

Про це Дихне розповів в інтерв'ю агенції "Уніан".

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За словами Дихне, Майбергу не потрібен професіонал та незалежний ефективний менеджер. Також президент МАУ запропонував поставити питання самому Майбергу про те, чи він є власником компанії.

"Відповідь проста – "червоному" лідеру не важливий професіоналізм, не потрібен незалежний ефективний менеджер. У такого лідера цінується послух, беззаперечне виконання команд", – пояснив Дихне причини того, чому його намагаються звільнити.

Президент компанії розповів, що коли він працював в аеропорту "Бориспіль", у нього з Майбергом були "рівні" бізнес-стосунки.

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Дихне заявив, що на момент його призначення МАУ перебували у жахливому фінансовому стані та збитках.

"Я знав, що просто не буде, але мені було обіцяно свободу дій. Це був обман, що стало ясно незабаром. Я такий великий хлопчик, а все ще зачаровуюсь людьми", – сказав він. .

За що Дихне намагалися звільнити

Вперше конфлікт між Дихне та Майбергом стався навесні 2022 року, коли між акціонерами почалися розбіжності.

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За словами Євгена Дихне, він відмовився приймати чиюсь сторону і звільнився за власним бажанням.

Проте вже наступного дня його попросив повернутися "парламентер від Майберга", який запевнив, що в компанії все врегульовано.

Наступне "звільнення" ініціював сам Майберг після того, як НАБУ вручило Дихне підозрі у зловживанні службовим становищем.

Тоді президент "Міжнародних авіаліній України" оскаржив своє звільнення у суді.

Хто веде МАУ до банкрутства?

Раніше ми писали, що на бориспільській трасі у Києві з'явився дивний білборд з написом: "Майберг – де зарплати працівників МАУ".

Як розповів політичний блогер та журналіст Юрій Романенко, це означає новий етап боротьби за "головні крила країни", цього разу – між Майбергом та Коломойським.

На його думку, Майберг навмисне веде компанію до банкрутства, створюючи величезні борги та звільняючи топ-менеджмент.

"Сьогодні" також писали, чому МАУ не використовує літаки "Антонова" та розповідали, куди авіакомпанія запускає нові рейси.