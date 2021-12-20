Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Не може конкурувати з Boeing? Чому українські авіакомпанії не використовують літаки "Антонова"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 13:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент Міжнародних авіаліній України розповів про проблеми із сервісними базами для літаків, зроблених у конструкторському бюро "Антонов"
Чому авіакомпанії не використовую літаки "Антонова" для пасажирських перевезень
Чому авіакомпанії не використовую літаки "Антонова" для пасажирських перевезень / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські авіакомпанії не використовують літаки КБ "Антонова", наприклад АН-148 для міжнародних перевезень, оскільки в інших країнах не побудовано для них сервісних баз.

Про це в інтерв'ю заявив президент Міжнародних авіаліній України Євген Дихне.

Реклама

За його словами, без розвиненої мережі сервісних баз, яка є, наприклад, у Boeing, забезпечити пасажирські перевезення на постійній основі неможливо.

"Це та історія, яка сьогодні не дозволяє "Антонову" конкурувати з двома найпотужнішими виробниками, які забезпечили світове покриття своїми сервісами, нормативними документами", – сказав Євген Дихне.

Президент МАУ зазначив, що для внутрішніх пасажирських перевезень АН також навряд чи будуть використовуватись, але зовсім не через свої технічні характеристики.

Реклама

Все набагато простіше, для авіакомпанії вкрай незручно використовувати літаки різного виробництва для внутрішніх та міжнародних рейсів, оскільки уніфікація флоту – це найважливіший чинник скорочення витрат.

"Тут важливо визначити один або два типи літаків, якими оперуватимуть у компанії. Чи зможе українська компанія організувати на АН-148 внутрішнє повідомлення – складно сказати, можливо, але складно", – сказала голова компанії.

Лоукости підвищують ціни на квитки

Експерти вважають, що авіакомпанії-лоукостери почнуть підвищувати ціни на свої квитки і ера дешевих подорожей добігає кінця.

Реклама

Причин декілька але основна – пандемія COVID-19, а також зростання попиту на подорожі влітку 2022 року після відкриття кордонів та скорочення пропускної спроможності авіакомпаній.

А поки що лоукостери пропонують нові, дешеві рейси, "Сьогодні" розповідають про нові напрямки з України до Європи та пишуть, що конструкторське бюро "Антонов" збудує п'ять літаків для національної авіакомпанії.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,16
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти