"Боротьба за головні крила країни". Хто навмисне веде МАУ до банкрутства

Який стосунок Ігор Коломойський має до компанії "Міжнародні авіалінії України"

Між ким розгорнулася боротьба за "Міжнародні авіалінії України" / Фото: Колаж: Сьогодні

На Бориспільській трасі з'явився дивний білборд. Замість реклами на щиті написано "Майберг – де зарплати працівників МАУ ".

Про знахідку повідомив політичний блогер та журналіст Юрій Романенко на своєму Telegram-каналі.

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За словами Романенка, "боротьба за головні крила країни" виходить на новий рівень. Цього разу – між головою наглядової ради та співвласником МАУ Ароном Майбергом та олігархом Ігорем Коломойським.

На думку експертів, Майберг веде компанію до банкрутства, шляхом поступового звільнення топ-менеджерів та створення боргу із зарплати співробітникам та борги перед державою.

"Хоча Дихне (Євген Дихне – президент МАУ, – Ред.) вдалося закінчити 2021 рік з прибутком, Майберг все одно спробував його звільнити, щоб призначити свою повністю керовану людину для війни", – пише Романенко.

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Романенко зазначає, що останнім часом ситуація, можливо, погіршилася, якщо співробітники відкрито звинувачують Майберга у проблемах із фінансуванням та зарплатами.

"Я не здивуюсь, якщо він прокрутить ще один фінт із банкрутством авіакомпанії. Ну чи знову "прилаштує" МАУ із боргами у надійні руки Коломойського", – йдеться у пості.

Водночас, олігарх Ігор Коломойський є власником приблизно 25% акцій "Міжнародних авіаліній України" і про його вплив на керівництво можна лише здогадуватися.

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А ось нинішнього президента Євгена Дихне намагаються звільнити вже не вперше. Восени 2021 року він оскаржив у суді рішення про звільнення.

Ми зробили запит до прес-служби МАУ про можливе звільнення Дихне, проте ще не отримали відповіді.

Національна авіакомпанія

Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський заявив про створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines, що пройде в рамках кампанії "Велике будівництво".

До створення національної авіакомпанії приєднатися європейська авіабудівна компанія Airbus.

Коли UNA буде створена і куди літатиме – поки невідомо.

"Сьогодні" також писали, чому українські авіакомпанії не використовують літаки "Антонова" та розповідали, куди МАУ запускає новий рейс.