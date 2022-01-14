"Борьба за главные крылья страны". Кто намеренно ведет МАУ к банкротству

Какое отношение Игорь Коломойский имеет к компании "Международные авиалинии Украины"

Между кем развернулась борьба за "Международные авиалинии Украины" / Фото: Коллаж: Сегодня

На Бориспольской трассе появился странный билборд. Вместо рекламы на щите написано – "Майберг – где зарплаты сотрудников МАУ".

О находке сообщил политический блогер и журналист Юрий Романенко на своем Telegram-канале.

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По словам Романенко, "борьба за главные крылья страны" выходит на новый уровень. На этот раз – между главой набсовета и совладельцем МАУ Ароном Майбергом и олигархом Игорем Коломойским.

По мнению экспертов, Майберг ведет компанию к банкротству, путем постепенного увольнения топ-менеджеров и создания долга по зарплате сотрудникам и долги перед государством.

"Хотя Дыхне (Евгений Дыхне – президент МАУ, – Ред.) удалось закончить 2021 год с прибылью, Майберг все равно попытался его уволить, чтоб назначить своего полностью управляемого человека для войнушки", – пишет Романенко.

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Романенко отмечает, что в последнее время ситуация возможно ухудшилась, если сотрудники открыто обвиняют Майберга в проблемах с финансированием и зарплатами.

"Я не удивлюсь, если он прокрутит еще один финт с банкротством авиакомпании. Ну или опять "пристроит" МАУ с долгами в надежные руки Коломойского", – говорится в посте.

В тоже время олигарх Игорь Коломойский является собственником приблизительно 25% акций "Международных авиалиний Украины" и о его влиянии на руководство можно только догадываться.

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А вот нынешнего президента Евгения Дыхне пытаются уволить уже не в первый раз. Осенью 2021 года он обжаловал в суде решение о своем увольнении.

Мы сделали запрос в прес-службу МАУ о возможном увольнении Дыхне, однако еще не получили ответа.

Национальная авиакомпания

В конце ноября президент Владимир Зеленский заявил о создании национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines, которое пройдет в рамках кампании "Большое строительство".

К созданию национальной авиакомпании присоединиться европейская авиастроительная компания Airbus.

Когда UNA будет создана и куда будет летать – пока неизвестно.

"Сегодня" также писали, почему украинские авиакомпании не используют самолеты "Антонова" и рассказывали, куда МАУ запускает новый рейс.