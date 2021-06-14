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Президента МАУ судитимуть: у чому його звинувачують

14 червня 2021 14:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Слідство тривало близько двох років – детективи НАБУ зібрали 41 том матеріалів справи про нібито корупцію керівника авіакомпанії

Сьогодні президенту авіакомпанії МАУ Євгенію Дихне вручили обвинувальний акт за підозрою у зловживанні владою або службовим становищем. Про це йдеться в заяві його адвокатів у Facebook.

У чому звинувачують Дихне

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Євген Дихне. Фото: facebook.com/eugenedihne

Євген Дихне. Фото: facebook.com/eugenedihne

Обвинувальний акт охоплює період часу, коли Дихне працював на посаді в.о. директора аеропорту "Бориспіль" (2016 – 2017 роки). Слідчі вважають, що він нібито всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали можливість користуватися приміщенням і надавати послуги пасажирам аеропорту, поки Фонд державного майна тягнув зі своїми процедурами.

Слідство тривало близько двох років. Детективи НАБУ зібрали 41 том матеріалів справи.

Що говорить захист президента МАУ

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Адвокати відзначають, що в терміналі D не було атрибутів сучасного аеропорту, які є необхідними і зручними для пасажирів: аптек, кіосків з пресою і сувенірами, кафе, кас авіакомпаній і туристичних фірм, залізничних кас тощо.

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Євгеній Дихне прийняв рішення для уникнення кризи. Задовго до початку його роботи на посаді в.о. директора аеропорту "Бориспіль" підприємство використовувало попередні договори оренди як інструмент для ефективної роботи в умовах затягування конкурсів ФДМУ на оренду приміщень. По суті, це договори про наміри орендувати приміщення після проходження конкурсу ФДМУ. Більш того, з 2012 року аеропорт підписав понад 100 подібних договорів і жоден з них не був визнаний недійсним у суді.

"Євгеній Дихне не тільки не завдав збитків аеропорту "Бориспіль" чи державі, але своїми ефективними діями відвернув їх. У іншому разі приміщення б пустували, плата за них не нараховувалася, аеропорт витрачав би гроші на їх утримання. Дихне мав всі юридичні підстави вважати, що діяв законно, підписуючи договори", – йдеться в заяві адвокатів.

Нагадаємо, МАУ оновила права на польоти в Грецію. Стали відомі умови в'їзду в країну для українців.

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