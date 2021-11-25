Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

"Велике будівництво" виходить на новий рівень: Зеленський оголосив про створення національної авіакомпанії

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 листопада, 12:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна готова івестувати у повітряний флот та залучати світові компанії до авіабудівництва
Ukrainian National Airlines з'являться у рамках президентської програми "Велике будівництво"
Ukrainian National Airlines з'являться у рамках президентської програми "Велике будівництво" / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines. Це відбудеться в рамках програми "Велике будівництво" та за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.

Про це він заявив на форумі "Велике будівництво: авіація та туризм".

Реклама

"Дуже символічно: Українські національні авіалінії – UNA. Як наша держава: з великою історією, але завжди енергійна, юна та об'єднана", – зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна готова івестувати у повітряний флот, залучати світові компанії до авіабудівництва та співпрацювати з українськими виробниками. Для країни цей проєкт важливий не тільки для збільшення прибутку та пасажтропотоку, але й для формування іміджу та престижу країни.

"У рамках цієї програми ("Велике будівництво" – ред.) ми робимо новий крок, потужний крок, про який говорили. Від обіцянок переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні", – заявив президент.

Реклама

Крім того, французькі консультанти провели дослідження ринку та підтвердили економічну доцільність створення нацперевізника.

Європейська Airbus приєднається до створення

"Я переконаний, що рішення уряду України про запуск нового українського авіаперевізника в цей час є правильним. Тому що ми всі зараз переживаємо період пандемії та сподіваємося, що після його завершення зможемо відновити авіатрафік та авіасполучення. І ми бачимо в Україні... великий потенціал для створення нового авіаперевізника", – заявив віце-президент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос.

Він заявив, що компанія бачить великий потенціал в Україні і вважає хорошим рішенням, що українська влада вирішила створити Ukrainian National Airlines.

Реклама

"Оскільки, починаючи створювати національного перевізника з нуля, ви відразу зможете інвестувати в найкращі технології, у кращий флот, який залишатиме менший вуглецевий слід, споживатиме менше палива, а отже, буде найкращим для довкілля", – зазначив Сотіропулос.

Нові внутрішні рейси

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines днями запустила запустила перші рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова.

Авіакомпанія виконує рейси:

  • Київ – Львів, з 22 листопада, щоденно;
  • Київ – Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;
  • Харків – Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про найактуальніші регулярні маршрути протягом осені. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть відлетіти до Львова чи Одеси.

Нагадаємо, що українська авіакомпанія МАУ влаштувала розпродаж авіаквитків на десятки напрямків із нагоди свого 29-річчя. Найдешевші міжнародні квитки – у Вільнюс.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.93

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

30.17

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Монетний двір
2600 грн за нові два долари
До колекції!
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,30
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,96
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,87
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти