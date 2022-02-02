Українцям відкриються нові країни: МАУ додає більше 15 рейсів до літа

Розповідаємо, куди можна буде полетіти вже з початку липня та з яких міст України

/ Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

"Міжнародні авіалінії України" відновлюють низку міжнародних маршрутів в рамках літнього сезону 2022 року та запускують нові. Вилетіти можна буде з Києва, Одеси та Львова.

Про це компанія повідомила на своєму сайті

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Які рейси відновлюються з червня?

Отже, з червня можна буде подорожувати за такими напрямками:

з Києва до – Ніцци, Брюсселя, Гельсінкі, Копенгагену, Стокгольма, Варшави, Відня, Нью-Йорка, Торонто, Венеції, Дюссельдорфа, Цюріха та Будапешту;

з Одеси – до Вільнюса;

зі Львова до Тель-Авіва.

з 1 червня планується рестарт рейсів до Торонто (кожну середу та субботу);

з 2 червня відновлюються рейси до Нью-Йорка, вони здійснюватимуться щопонеділка, щочетверга, щоп’ятниці та щонеділі.

Окрім рестарту та відновлення планується розпочати польоти за новими напрямами з червня 2022 року – зі столиці до Аліканте та Осло.

Збільшиться і кількість регулярних рейсів між Києвом та Делі, вони виконуватимуться 5 разів на тиждень з 1 червня.

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Європейські лоукости піднімають ціни

Авіакомпанія Wizz Air анонсувала подорожчання квитків у 2022 році, стосується це і авіарейсів з України.

Гендиректор авіакомпанії Йожеф Вараді заявив, що тарифи вимушені змінити через зростання виробничих витрат, дорожнечу палива, нормативні зміни та зарплати.

Також на ціну квитків впливає зменшення кількості подорожей через появу нового штаму коронавірусу.

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Раніше "Сьогодні" писали, що SkyUp запускає нові рейси за кордон та розповідали, яка авіакомпанія стала найбезпечнішою в світі.