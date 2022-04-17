Можна не платити! Хто має право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті

Перелік категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд в українських містах залишається незмінним.
Про це інформує комунальне підприємство "Миколаївелектротранс", яке повідомило раніше про відновлення платного проїзду в Миколаєві.
Так, право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті мають:
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- учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, постраждалі учасники Революції Гідності;
- люди з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи;
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2;
- діти з інвалідністю до 18 років;
- ветерани військової служби; ветерани органів внутрішніх справ; ветерани Національної поліції; ветерани державної пожежної охорони; ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; ветерани служби цивільного захисту; ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України; ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України; ветерани податкової міліції;
- люди з інвалідністю внаслідок військової служби;
- батьки військовослужбовця, загиблого чи померлого або безвісти зниклого під час проходження військової служби;
- реабілітовані;
- люди з інвалідністю;
- люди, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);
- діти з багатодітної сім’ї;
- жертви нацистських переслідувань;
- пенсіонери за віком.
Транспортні пільги для українців в Польщі
Польща змінила правила, за якими українські біженці могли безкоштовно пересуватися польськими поїздами.
Суть змін така: безкоштовний проїзд для українців у другому класі потягів економ категорій (TLK i IC) залишається. Однак якщо раніше (до 1 квітня) кожен українець міг їздити на цьому транспорті, просто показавши паспорт, то з 1 квітня 2022 року це можуть робити лише ті, хто приїхав до Польщі після 24 лютого.
Нагадаємо, що послуга доступна для:
- дітей та підлітків до 18 років;
- жінок;
- чоловіків від 18 до 60 років, які мають інвалідність;
- чоловіків старше 60 років.
Для тих українців, які прямують до Чехії, Німеччини, Словаччини, Австрії, Угорщини, буде видаватися спеціальний безплатний квиток до останньої польської станції. Далі ж – відповідно до правил залізниці іншої країни.
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