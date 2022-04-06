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Польща змінює правила: що тепер недоступно для українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 12:03
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Зміни почали діяти з 1 квітня, проте стосуються вони не всіх українців
Польща змінює умови для українських біженців
Польща змінює умови для українських біженців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща змінила правила, за якими українські біженці могли безкоштовно пересуватися польськими поїздами.

Про це інформує портал "ВПольщі.pl".

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Суть змін така: безкоштовний проїзд для українців у другому класі потягів економ категорій (TLK i IC) залишається. Однак якщо раніше (до 1 квітня) кожен українець міг їздити на цьому транспорті, просто показавши паспорт, то з 1 квітня 2022 року це можуть робити лише ті, хто приїхав до Польщі після 24 лютого.

Нагадаємо, що послуга доступна для:

  • дітей та підлітків до 18 років;
  • жінок;
  • чоловіків від 18 до 60 років, які мають інвалідність;
  • чоловіків старше 60 років.

Для тих українців, які прямують до Чехії, Німеччини, Словаччини, Австрії, Угорщини, буде видаватися спеціальний безплатний квиток до останньої польської станції. Далі ж – відповідно до правил залізниці іншої країни.

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Як підтвердити факт перетину кордону?

Факт перетину кордону після 24 лютого теж потрібно підтвердити. Це можна зробити, пред’явивши паспорт зі штампом про перетин, а також номер PESEL разом з документом, що підтверджує особу.

Безплатний проїзд для тих українців, які тікають до Польщі через російську агресію, буде доступний до кінця квітня. Про подальші можливості безплатного пересування наразі невідомо.

Матеріальна допомога від Польщі

Українські біженці в Польщі можуть отримати додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн.).

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Обов'язковою умовою є перетин польсько-українського кордону безпосередньо, а не через треті країни. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.

Гроші можуть отримати до 4-х осіб з однієї сім'ї. На першого виділяється 700 злотих, а для кожного наступного 610.

Раніше ми розповідали, що потрібно знати українським біженцям, які їдуть до Польщі власним авто.

Також ми детально розповідали, у скільки вам обійдеться проживання, харчування, житло тощо в Польщі.

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