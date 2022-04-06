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Польша меняет правила: что теперь недоступно для украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 12:03
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Изменения начали действовать с 1 апреля, однако они касаются не всех украинцев
Польша меняет условия для украинских беженцев
Польша меняет условия для украинских беженцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша изменила правила, по которым украинские беженцы могли бесплатно передвигаться по польским поездам.

Об этом информирует портал "ВПольше.pl".

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Суть изменений такова: бесплатный проезд для украинцев во втором классе поездов эконом категорий (TLK i IC) остается. Однако если раньше (до 1 апреля) каждый украинец мог ездить на этом транспорте, просто показав паспорт, то с 1 апреля 2022 года это могут делать только те, кто приехал в Польшу после 24 февраля.

Напомним, что услуга доступна для:

  • детей и подростков в возрасте до 18 лет;
  • женщин;
  • мужчин от 18 до 60 лет, имеющих инвалидность;
  • мужчины старше 60 лет.

Для тех украинцев, которые направляются в Чехию, Германию, Словакию, Австрию, Венгрию, будет выдаваться специальный бесплатный билет до последней польской станции. Далее же – в соответствии с правилами железной дороги другой страны.

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Как подтвердить факт пересечения границы?

Факт пересечения границы после 24 февраля тоже нужно подтвердить. Это можно сделать, предъявив паспорт со штампом о пересечении, а также номер PESEL вместе с документом, что подтверждает личность.

Бесплатный проезд для украинцев, которые бегут в Польшу из-за российской агрессии, будет доступен до конца апреля. О дальнейших возможностях бесплатного передвижения пока неизвестно.

Материальная помощь от Польши

Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн.).

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Обязательным условием является пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.

Деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего — 610.

Раньше мы рассказывали, что нужно знать украинским беженцам, которые едут в Польшу на собственном авто.

Также мы подробно рассказывали, во сколько вам обойдется проживание, питание, жилье и т.д. в Польше.

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