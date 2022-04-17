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Можно не платить! Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 апреля, 15:12
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Категорий лиц, имеющих право на бесплатный проезд, насчитывается более десяти
Есть несколько категорий граждан, имеющих право льготного проезда
Есть несколько категорий граждан, имеющих право льготного проезда / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в украинских городах остается неизменным.

Об этом информирует коммунальное предприятие "Николаевэлектротранс", которое сообщило ранее о возобновлении платного проезда в Николаеве.

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Да, право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним, пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • люди с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним лица;
  • граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категории 1;
  • участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории 2;
  • дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • ветераны военной службы; ветераны органов внутренних дел; ветераны Национальной полиции; ветераны государственной пожарной охраны; ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; ветераны службы гражданской защиты; ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; ветераны налоговой милиции;
  • люди с инвалидностью в результате военной службы;
  • родители военнослужащего, погибшего или умершего или без вести пропавшего во время прохождения воинской службы;
  • реабилитированы;
  • люди с инвалидностью;
  • люди, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего);
  • дети из многодетной семьи;
  • жертвы нацистских преследований;
  • пенсионеры по возрасту.

Транспортные льготы для украинцев в Польше

Польша изменила правила, по которым украинские беженцы могли бесплатно передвигаться по польским поездам.

Суть изменений такова: бесплатный проезд для украинцев во втором классе поездов эконом категорий (TLK i IC) остается. Однако если раньше (до 1 апреля) каждый украинец мог ездить на этом транспорте, просто показав паспорт, то с 1 апреля 2022 года это могут делать только те, кто приехал в Польшу после 24 февраля.

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Напомним, что услуга доступна для:

  • детей и подростков в возрасте до 18 лет;
  • женщин;
  • мужчин от 18 до 60 лет, имеющих инвалидность;
  • мужчины старше 60 лет.

Для тех украинцев, которые направляются в Чехию, Германию, Словакию, Австрию, Венгрию, будет выдаваться специальный бесплатный билет до последней польской станции. Далее же – в соответствии с правилами железной дороги другой страны.

Раньше мы рассказывали, что больше всего подорожает для украинцев в мае: вода, свет или газ.

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Также мы писали, во сколько обойдется парковка и аренда автомобиля в Польше.

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