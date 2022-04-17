Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Газ, свет или вода? Что больше всего подорожает в мае

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 апреля, 12:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как изменится стоимость тарифов в следующем месяце
Повышение тарифов правительство решило отложить
Повышение тарифов правительство решило отложить / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

30 апреля заканчивается действие фиксированных годовых тарифов, после чего их должны были пересмотреть. Однако вопрос повышения тарифов правительство решило отложить до окончания войны.

Напомним, что с 1 октября 2021 были установлены тарифы для электроэнергии, в зависимости от объема потребления:

Реклама
  • для потребителей, которые тратят до 250 кВ-ч в месяц – 1,44 грн/кВт-ч;
  • для потребителей, которые тратят более 250 кВ-ч в месяц – 1,68 грн/кВт-ч.

А цена на газ, например от ГК "Нафтогаз Украины", составляет 7,96 грн/куб.м по НДС.

Как сообщил министр энергетикиГерман Галущенко, в ближайшее время в Украине вышеупомянутые тарифы повышать не будут.

"Тарифы никто не будет повышать. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы спокойно пройти этот период", – сказал министр энергетики.

Реклама

Однако заметим, что, несмотря на запрет начислять штрафы и пеню за неуплату или за несвоевременную оплату в военное время, потребителей все же просят оплачивать коммунальные услуги.

Как платить за свет во время войны

Платить за коммунальные услуги во время войны нужно безопасно, и есть несколько способов, чтобы это сделать, даже если вы не получили бумажную платежку.

Заплатить счет за электроэнергию можно придя в отделение банка. Кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.

Реклама

Тогда вы сможете узнать сумму, которую нужно внести, и сделать это на месте.

Если вас обслуживает компания YASNO, вы можете оплатить эту услугу через личный кабинет или с помощью чат-ботов в мессенджерах.

Также есть специальные онлайн-сервисы, например:

  • Приват24;
  • Monobank (мобильное приложение);
  • Portmone;
  • iPay;
  • EasyPay.

Сегодня также писали, что украинцам стали приходить новые платежки за воду, и рассказывали, какая коммуналка в европейских странах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять