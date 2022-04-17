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Газ, світло чи вода? Що найбільше подорожчає в травні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 квітня, 12:24
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Розповідаємо, як зміниться вартість тарифів наступного місяця
Підвищення тарифів уряд вирішив відкласти
Підвищення тарифів уряд вирішив відкласти / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

30 квітня закінчується дія фіксованих річних тарифів, після чого їх мали би переглянути. Однак питання підвищення тарифів уряд вирішив відкласти до закінчення війни.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2021 року було встановлено тарифи для електроенергії, залежно від обсягу споживання:

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  • для споживачів, які витрачають до 250 кВ-год на місяць — 1,44 грн/кВт-год;
  • для споживачів, які витрачають понад 250 кВ-год на місяць — 1,68 грн/кВт-год.

А ціна на газ, приміром від ГК "Нафтогаз України", становить 7,96 грн/куб.м з ПДВ.

Як повідомив міністр енергетикиГерман Галущенко, найближчим часом в Україні вищезгадані тарифи підвищувати не будуть.

"Тарифи ніхто не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг спокійно пройти цей період", — сказав міністр енергетики.

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Однак зауважимо, що попри заборону нараховувати штрафи та пеню за несплату або за несвоєчасну оплату у воєнний час, споживачів все ж просять оплачувати комунальні послуги.

Як платити за світло під час війни

Платити за комунальні послуги під час війни потрібно безпечно, і є кілька способів, щоб це зробити, навіть якщо ви не отримали паперову платіжку.

Сплатити рахунок за електроенергію можна прийшовши у відділення банку. Касиру потрібно назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці.

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Тоді ви зможете дізнатися про суму, яку потрібно внести, і зробити це на місці.

Якщо вас обслуговує компанія YASNO, ви зможете сплатити за цю послугу через особистий кабінет або за допомогою чат-ботів у месенджерах.

Також є спеціальні онлайн-сервіси, наприклад:

  • Приват24;
  • Monobank (мобільний додаток);
  • Portmone;
  • iPay;
  • EasyPay.

Сьогодні також писали, що українцям почали приходити нові платіжки за воду, і розповідали, яка комуналка у європейських країнах.

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