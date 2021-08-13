google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Купе з дверним вічком: як виглядає новий потяг "Укрзалізниці" всередині (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
13 серпня, 08:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У вагоні є все, що може стати в нагоді в поїздці, розповідає пасажир
Як виглядає новий потяг зсередини. Колаж: "Сьогодні"
Як виглядає новий потяг зсередини. Колаж: "Сьогодні"

Новий потяг №287 Київ – Одеса, який запустила "Укрзалізниця", виявився хорошою альтернативою іншим поїздам.

Реклама

Відео з купе показав відомий блогер Олег Васильєв, який в ньому проїхався.

Потяг складається з німецьких вагонів, які виготовлені в 1980-1990-х роках. Вони призначені для міжнародних сполучень.

Що є в потязі:

  • по три ліжка в купе;
  • рукомийник із змішувачем;
  • розетка 220 В;
  • вішалка для одягу;
  • мультимедійна система;
  • панель індикації.

Також в купе є дверне вічко, щоб було видно, що відбувається в коридорі.

Реклама

"Як на мене, то цілком непогана альтернатива іншим поїздам, особливо в період пікових перевезень. Такі ж вагони, розраховані на три особи в купе, їздять в країнах ЄС, тому українці мають можливість відчути особливості зарубіжних залізниць", – сказав Васильєв.

Що йому не сподобалося

Розміри вагона нового потяга виявилися не зовсім підходящими до київських перонів і незручними для пасажирів.

Через велику відстань між вагоном і пероном пасажирам доводилося переносити маленьких дітей, щоб ті не впали.

Також читайте новини на тему:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Тарифи на газ
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти