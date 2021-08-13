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Купе с дверным глазком: как выглядит новый поезд "Укрзализныци" внутри (видео)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
13 августа, 08:58
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В вагоне есть все, что может пригодиться в поездке, рассказывает пассажир
Как выглядит новый поезд внутри. Коллаж: "Сегодня"
Как выглядит новый поезд внутри. Коллаж: "Сегодня"

Новый поезд №287 Киев – Одесса, который запустила "Укрзализныця", оказался хорошей альтернативой другим поездам.

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Видео из купе показал известный блогер Олег Васильев, который в нем проехался.

Поезд состоит из немецких вагонов, которые изготовлены в 1980-1990-х годах. Они предназначены для международных сообщений.

Что есть в поезде:

  • по три кровати в купе;
  • рукомойник со смесителем;
  • розетка 220 В;
  • вешалка для одежды;
  • мультимедийная система;
  • панель индикации.

Также в купе есть дверной глазок, чтобы было видно, что происходит в коридоре.

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"Как по мне, то вполне неплохая альтернатива другим поездам, особенно в период пиковых перевозок. Такие же вагоны, рассчитанные на три человека в купе, ездят в странах ЕС, поэтому у украинцев есть возможность почувствовать особенности зарубежных железных дорог", - сказал Васильев.

Что ему не понравилось

Размеры вагона нового поезда оказались не совсем подходящими к киевским перронам и неудобными для пассажиров.

Из-за большого расстояния между вагоном и перроном пассажирам приходилось переносить маленьких детей, чтобы те не упали.

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