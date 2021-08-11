"Не всем удобно делать шпагат": пассажиры пожаловались на "Укрзализницю" (видео)

Из-за большого расстояния между вагоном и платформой приходится переносить маленьких детей, чтобы те не упали

Некоторым пассажирам новые поезда оказались неудобными. Коллаж: "Сегодня"

Размеры вагона нового поезда, который запустила "Укрзализныця", оказались не совсем подходящими к киевским перронам и неудобными для пассажиров.

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Как рассказал блогер Олег Васильев, между вагонами и перроном было большое расстояние.

"Немного не угадали с платформой для посадки в поезде 287 "Киев – Одесса". Поезд подали к первому перрону. Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения, между перроном и вагоном большой промежуток"- написал он.

Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат, да еще и с чемоданами, отметил он.

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На опубликованном в Facebook ролике видно, как из-за большого расстояния между вагоном и перроном, пассажирам приходится переносить маленьких детей, чтобы те не упали.

Что говорят пользователи Сети

Некоторые отметили, что такие поезда нужно подавать на низкую платформу или использовать помост.

"Вот мой сын, у которого инвалидность, просто бы не попал в вагон. А учитывая вес, никто бы не смог помочь..", – пишут пользователи Сети.

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