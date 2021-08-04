Українська
$ 26,84
31,89
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Украинцам с инвалидностью стало проще купить билет на поезд: "Укрзализныця" изменила правила

4 августа 2021 8:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Теперь лицам с инвалидностью не нужно регистрироваться в органе соцзащиты, чтобы приобрести льготные ж/д билеты онлайн

Льготные билеты для лиц с инвалидностью теперь можно покупать без походов к чиновникам

Льготные билеты для лиц с инвалидностью теперь можно покупать без походов к чиновникам / Фото: Сегодня, Укрзализныця

Украинцы с инвалидностью теперь могут купить льготные билеты на поезд в системе онлайн-бронирования "Укрзализныци", просто предоставив скан-копии документов. Раньше для этого приходилось регистрироваться через орган социальной защиты населения.

Реклама

Для этого функцию покупки льготных железнодорожных билетов обновили с помощью сотрудничества с Министерством социальной политики, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Как это работает

  • Человек с инвалидностью или его законный представитель могут пройти онлайн-регистрацию через электронный кабинет на сайте.
  • После этого нужно подать скан-копии необходимых документов. Делается это тоже на сайте, никуда ходить не нужно.
  • Затем данные внесут в реестр. Когда это произойдет, человек с инвалидностью сможет быстро покупать льготные билеты на сайте "Укрзализныци".

Ранее украинцам с инвалидностью перед покупкой льготного билета нужно было зарегистрироваться в централизованном банке данных по проблемам инвалидности. Делать это разрешалось исключительно через орган социальной защиты населения, что требовало личного присутствия.

В Украине в целом активно работают на упрощением жизни людей с инвалидностью. Например, только накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о введении социальных гарантий для лиц с инвалидностью. В частности:

В тренде
Пенсии могли бы быть сейчас выше на 25% – министр соцполитики назвала условие
В Кабмине назвали плюсы накопительных пенсий. Коллаж "Сегодня"
  • право на обслуживание без очереди в кассах магазинов и банков, а также других местах, где предоставляют услуги, теперь закреплено законодательно;
  • взрослых и детей с инвалидностью будут быстрее пропускать через границу;
  • некоторые из них смогут получить дополнительную реабилитационную помощь.

А сама "Укрзализныця" недавно запустила первую в Украине инклюзивную электричку. Вагоны электропоезда оборудованы:

  • местами для людей на инвалидных колясках;
  • пандусами;
  • кнопками вызова поездной бригады;
  • указателями со шрифтом Брайля.
Реклама

Кроме того, в Украине повысили пенсии по инвалидности для 31 тысячи человек. Так, Кабинет министров ввел доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы. Доплачивать будут тем, кто получает меньше 2200 гривен. Сумма доплаты – столько, сколько не хватает до 2200 гривен.

Напомним, также с 2021 года в стране повысили надбавки по уходу за детьми с инвалидностью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Wizz Air Hungary начал летать над Черным морем под ответственностью Украины
Wizz Air Hungary начал летать над Черным морем под ответственностью УкраиныТранспорт
"Укрзализныця" продлила маршруты двух электропоездов. Куда можно доехатьТранспорт
Киевлянам показали новые маршрутки: как выглядят и что там будет нового (фото, видео)
Киевлянам показали новые маршрутки: как выглядят и что там будет нового (фото, видео)Транспорт
"Укрзализныця" запустила 8 дополнительных электричек: расписаниеТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять