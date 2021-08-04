Українцям з інвалідністю стало простіше купити квиток на поїзд: "Укрзалізниця" змінила правила

Тепер особам з інвалідністю не потрібно реєструватися в органі соцзахисту, щоб придбати пільгові залізничні квитки онлайн

Пільгові квитки для осіб з інвалідністю тепер можна купувати без походів до чиновників / Фото: Сьогодні, Укрзалызниця

Українці з інвалідністю тепер можуть купити пільгові квитки на поїзд у системі онлайн-бронювання "Укрзалізниці", просто надавши скан-копії документів. Раніше для цього доводилося реєструватися через орган соціального захисту населення.

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Для цього функцію покупки пільгових залізничних квитків оновили за допомогою співпраці з Міністерством соціальної політики, передає пресслужба "Укрзалізниці".

Як це працює

Людина з інвалідністю або її законний представник можуть пройти онлайн-реєстрацію через електронний кабінет на сайті.

Після цього потрібно подати скан-копії необхідних документів. Робиться це теж на сайті, нікуди ходити не потрібно.

Потім дані внесуть до реєстру. Коли це станеться, людина з інвалідністю зможе швидко купувати пільгові квитки на сайті "Укрзалізниці".

Раніше українцям з інвалідністю перед покупкою пільгового квитка потрібно було зареєструватися в централізованому банку даних з проблем інвалідності. Робити це дозволялося виключно через орган соціального захисту населення, що вимагало особистої присутності.

В Україні в цілому активно працюють на спрощенням життя людей з інвалідністю. Наприклад, тільки напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про введення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю. Зокрема:

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право на обслуговування без черги в касах магазинів і банків, а також інших місцях, де надають послуги, тепер закріплено законодавчо;

дорослих і дітей з інвалідністю будуть швидше пропускати через кордон;

деякі з них зможуть отримати додаткову реабілітаційну допомогу.

А сама "Укрзалізниця" недавно запустила першу в Україні інклюзивну електричку. Вагони електропоїзда обладнані:

місцями для людей на інвалідних візках;

пандусами;

кнопками виклику поїзної бригади;

покажчиками зі шрифтом Брайля.

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Крім того, в Україні підвищили пенсії по інвалідності для 31 тисячі людей. Так, Кабінет міністрів ввів доплати до пенсій для осіб з інвалідністю першої групи. Доплачувати будуть тим, хто отримує менше 2200 гривень. Сума доплати – стільки, скільки не вистачає до 2200 гривень.

Нагадаємо, також з 2021 року в країні підвищили надбавки на догляд за дітьми з інвалідністю.