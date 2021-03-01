Квитки на поїзди почали дорожчати: як виростуть ціни

З 1 березня в Україні почалося подорожчання квитків на потяги. Ціни будуть рости щомісяця на 2%. Тобто сумарне підвищення за рік складе близько 20%.
Зростання цін на квитки передбачає фінансовий план "Укрзалізниці" на 2021 рік.
УЗ розраховує, що додаткові доходи від зростання тарифів складуть 557,9 млн гривень. Загальні доходи від перевезення пасажирів прогнозуються на рівні 7,76 млрд гривень.
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У цьому році компанія планує проінвестувати в свою модернізацію рекордні більше 27 млрд грн. Понад 70% цих коштів спрямують на оновлення рухомого складу та інфраструктури.
При цьому в компанії зазначають, що заощадити на проїзді можна, якщо купувати квитки заздалегідь. Щоправда, знижка поширюється тільки на квитки в перший клас "Інтерсіті+".
Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" також розбиралися, чи дійсно поїзда в Україні стали їздити повільніше. Для цього кореспонденти провели експеримент:
Крім того, ми розповідали, які права є у пасажирів поїзда.
Також про те, як зміняться пенсії українців у березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск.
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