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В Україні підвищили надбавки на догляд за дітьми з інвалідністю: скільки платитимуть

3 лютого, 18:06

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Судячи з даних Мінсоцполітики, підвищення вийде досить суттєвим

Кабінет міністрів прийняв постанову про Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, якою затверджено Порядок призначення, виплати та перелік необхідних документів.

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Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

З 1 січня підвищено розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю:

  • особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, – із 75 до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, – із 50 до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, – із 15 до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • за дитиною з інвалідністю підгрупи А, – із 100 до 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

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Крім того, з 1 січня 2022 року буде підвищена надбавка особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, та на дітей з інвалідністю підгрупи А ще на 50 відсотків.

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Нагадаємо, 21 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 3 закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", що стосуються підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд № 851-IX, який Верховна Рада ухвалила 2 вересня 2020 року.

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Джерело: Сьогодні

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