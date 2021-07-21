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Пенсии по инвалидности повысили для 31 тысячи украинцев

21 июля 2021 13:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На очередной рост выплат из государственного бюджета ежемесячно будут тратить более 12 миллионов гривен

Появились доплаты пенсионерам с инвалидностью 1-й группы

Появились доплаты пенсионерам с инвалидностью 1-й группы / Фото: Сегодня

После того как в бюджете нашли 5 млрд гривен на пенсии, Кабинет министров ввел доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы. Доплачивать будут тем, кто получает меньше 2200 гривен. По подсчетам Кабмина, это более 31 тысячи человек. Сумма доплаты – столько, сколько не хватает до 2200 гривен.

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Такое решение приняло правительство на заседании 21 июля.

"С 1 июля предоставлять ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до 2200 гривен, в случае когда у лиц с инвалидностью первой группы... ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений и доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 2200 гривен", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

На такие доплаты понадобится 12,3 млн гривен в месяц, подсчитали в Кабмине.

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Напомним, недавно введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

А в июне вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. Теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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