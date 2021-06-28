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Повышение пенсий в июле отменено. Когда теперь начислят надбавку

28 июня 2021 10:34

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В бюджете не хватило средств на июльское повышение – украинцы старше 75 лет должны были получить надбавку

/ Фото: Сегодня

Повышение пенсий отложили. 1 июля украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше. Но дополнительных денег летом ждать не стоит. Начисление перенесли на октябрь.

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Не хватило ресурса, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода", передают новости "Сегодня". Также чиновница напомнила, что надбавка к пенсиям обесцениваться не будет. И уже со следующего года будет подлежать индексации.

Ранее сообщалось, что июльское повышение перенесено на сентябрь, однако сейчас уже заявляют об октябре.

Также Лазебная рассказала, что с 2028 года, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа.

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С 1 апреля 2021 года в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию. Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только после достижения 60 лет (и более). В то же время стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

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