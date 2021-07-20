Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фонда

Миллион пенсионеров начали получать доплаты / Фото: Сегодня

Кабинет министров дополнительно направил из госбюджета 5,3 млрд гривен на выплаты пенсий, надбавок и на повышение пенсий в 2021 году. Ранее эти средства предусматривались на выплату пособий, теперь же их направили в Пенсионный фонд.

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Об этом говорится в распоряжении правительства № 779-р.

"Осуществить увеличение объема расходов по программе "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений пенсий, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда" на сумму 5 311 800 тыс. гривен", – говорится в распоряжении.

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Напомним, недавно введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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А в июне вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

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