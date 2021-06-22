Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год

Пока в Кабмине просчитывали зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) решил напомнить о повышениях пенсий, который состоялись и еще состоятся в 2021 году. Всего за год произойдет шесть перерасчетов для разных категорий населения, три из них еще впереди.

Когда повысят пенсии

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1 июля:

Рост прожиточного минимума . Повышается минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж.

. Повышается минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж. Доплаты. К пенсиям, назначенным до 31 декабря 2020 года, которые еще не пересчитывали в 2021 году, добавлят по 100 гривен.

1 октября:

Выплаты по возрасту. Пенсионеры в возрасте 75-80 лет начнут получать доплату в размере 400 гривен. Также устанавливается размер минимальной пенсионной выплаты в 2500 гривен.

1 декабря:

Рост прожиточного минимума . Повышается минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж. Также вырастут размеры надбавок.

. Повышается минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж. Также вырастут размеры надбавок. Рост минимальной зарплаты. Минимальная пенсия 65-летним повысится до 2600 гривен.

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Когда уже повысили пенсии

1 января из-за роста минимальной зарплаты минимальная пенсия 65-летним выросла до 2400 гривен.

из-за роста минимальной зарплаты минимальная пенсия 65-летним выросла до 2400 гривен. 1 марта была проведена ежегодная индексация. Показатель средней зарплаты, с учетом которого рассчитывается пенсия, повышен на 11%. Пенсии выросли минимум на 100 гривен. Также с 1 марта увеличен до 2200 гривен минимальный размер пенсии для мужчин со стажем 35 лет и женщин со стажем 30 лет.

была проведена ежегодная индексация. Показатель средней зарплаты, с учетом которого рассчитывается пенсия, повышен на 11%. Пенсии выросли минимум на 100 гривен. Также с 1 марта увеличен до 2200 гривен минимальный размер пенсии для мужчин со стажем 35 лет и женщин со стажем 30 лет. 1 апреля проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Напомним, также с 10 июня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

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