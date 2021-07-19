Украинцев перевели на электронные трудовые: реально ли выйти на пенсию позже

Теперь пенсии назначают автоматически – на следующий день после достижения пенсионного возраста

Работать на пенсии все еще разрешается / Фото: Сегодня

После введения электронных трудовых книжек пенсии по возрасту назначают автоматически, без обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Поэтому обращаться в ПФУ придется уже тем, кто хочет продолжить работу после достижения пенсионного возраста.

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То есть работать на пенсии можно, но для этого в большинстве случаев нужно подать заявление. Причем, если ваши данные уже попали в электронный реестр, сделать это нужно до времени икс, напомнили в Фонде.

"Лицо имеет право самостоятельно выбрать, когда назначать пенсию по возрасту – сразу при достижении пенсионного возраста или отсрочить время ее назначения и таким образом повысить размер пенсии. Для отсрочки лицо должно сообщить в Пенсионный фонд о своем выборе до достижения пенсионного возраста... Если же человек не сообщил о своем выборе ко времени назначения пенсии и в Реестре застрахованных лиц имеется информация о страховом стаже, то пенсия назначается автоматически со следующего дня за днем ​​достижения пенсионного возраста", – разъяснили в ПФУ.

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Исключение – те, чьи данные еще не внесли в электронный реестр.

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"Если человек продолжил работать или если бумажная трудовая книжка не предоставлялась для оцифровки и в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста ее тоже не предоставили, то считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже", - добавили в Пенсионном фонде.

Напомним, процесс оцифровки трудовых книжек будет осуществляться в течение пяти лет. За это время в электронный Реестр застрахованных лиц должны перенести все данные, даже старые.

Также сообщалось, что введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на октябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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