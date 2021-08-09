Нетрезвый пассажир "Укрзализныци" цеплялся к девушкам в поезде. Его отказались высадить

Скандал произошел в поезде Львов - Мариуполь / Фото: Pixabay, Facebook
Нетрезвый мужчина в поезде Львов – Мариуполь приставал к девушкам, которые ехали с ним в одном купе. Пассажирки обратились за помощью к проводнице, начальнику поезда и к полицейским, но почти никакой помощи те не предоставили. Одной из пострадавших пришлось находиться с опасным попутчиком в одном купе почти до конца путешествия.
О ситуации рассказала Екатерина Стельмащук на своей странице в Facebook.
По ее словам, они с подругой сели на поезд во Львове. Их соседом по купе оказался мужчина, который распивал алкогольные напитки, пытался завязать знакомство и задавал странные вопросы, например: "Девочки, вы голенькие спите или переодеваетесь?". Позже к нему присоединился друг из соседнего вагона. Мужчины не давали девушкам спать, шумели и приставали.
"Они обсуждают нас, кто красивей, кто покладистее, кто просто притворяется уставшей и не идет на контакт (то есть я)", – написала Екатерина.
По словам девушки, ей было страшно находиться в одном купе с таким попутчиком, она обратилась к проводнице и начальнику поезда. Те отказались перевести пассажира в другое купе или снять с поезда за нарушение правил поведения (распитие алкоголя, шум).
Мужчина распивал спиртное в поезде. Это запрещено / Фото: Facebook
Пока соседа по купе пытались угомонить, девушке удалось задремать, но уже через 10 минут она проснулась от того, что мужчина схватил ее за руку со словами: "Ну что, принцесска, спишь или не спишь?".
После этого пострадавшие обратились к полиции на станции Тернополь, к которой подъезжал поезд. Но полицейские тоже не захотели помочь.
"Мне надо было молчать, пока он меня не стал бить или насиловать?.. Я смотрю на полицейского и понимаю, что это последняя инстанция, к которой в этой ситуации можно было обратиться, и что я проиграла. Все девушки, которые когда-либо были в таких ситуациях, проиграли", – рассказала Екатерина.
Мужчина спрятал пустые бутылки и при полиции утверждал, что вел себя адекватно, ни к кому не приставал и "руками девушек не касался". История закончилась тем, что двух девушек все же переселили в другое купе. Но еще одной пассажирке пришлось ехать с этим соседом почти до конечной станции.
За что должны снимать с поезда
В правилах "Укрзализныци" указано, что пассажирам запрещается:
- проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов, электровозов и пригородных поездов, заходить в вагон и выходить из вагона во время движения поезда;
- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров во время движения поездов и выбрасывать посторонние предметы (бутылки, пакеты и т.п.) из окон и дверей вагонов;
- самостоятельно открывать двери вагонов во время движения или стоянки поезда, задерживать автоматические двери вагонов во время их закрытия и открытия;
- находиться в поезде в нетрезвом состоянии;
- оставлять детей без присмотра взрослых на вокзалах, пассажирских платформах и в поездах;
- провозить в вагонах легковоспламеняющиеся, вредные и взрывчатые вещества;
- курить в вагонах (в том числе в тамбурах);
- подходить ближе чем на 0,5 метра к краю платформы до полной остановки поезда, бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего поезда, прыгать с платформы на железнодорожные пути;
- без надобности применять стоп-кран;
- размещать ручную кладь в тамбурах вагона, коридоре салона, проходах купе и в проходе вагона пригородного поезда.
Уточняется, что с поезда должны снимать пассажиров, которые:
- находятся в явно выраженном нетрезвом состоянии, нарушают правила проезда и общественный порядок, мешают спокойствию других пассажиров.
- находятся в состоянии заболевания, что приводит к нарушению покоя окружающих, и невозможности поместить такого пассажира отдельно. В этом случае пассажира с его вещами удаляют с поезда при участии медицинского персонала и только на той станции, где имеются соответствующие медицинские учреждения.
Напомним, ночью с 8 на 9 августа у Тернополя сошли с рельсов локомотив и первый вагон поезда Рахов – Киев. К счастью, никто не пострадал. Движение поездов уже восстановлено.
При этом "Укрзализныця" назначила еще один поезд для курортников – до Одессы.
Также "Укрзализныця" в разгар сезона отпусков упростила правила покупки льготных билетов для украинцев с инвалидностью в системе онлайн-бронирования.
А о том, почему в вагонах "Укрзализныци" стоит жара и кто заплатит за кондиционеры, узнавайте из сюжета "Сегодня":