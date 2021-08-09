Нетрезвый пассажир "Укрзализныци" цеплялся к девушкам в поезде. Его отказались высадить

В поезде Львов – Мариуполь три девушки столкнулись с неадекватным попутчиком. Пострадавшие говорят, что им никто не хотел помогать

Скандал произошел в поезде Львов - Мариуполь / Фото: Pixabay, Facebook

Нетрезвый мужчина в поезде Львов – Мариуполь приставал к девушкам, которые ехали с ним в одном купе. Пассажирки обратились за помощью к проводнице, начальнику поезда и к полицейским, но почти никакой помощи те не предоставили. Одной из пострадавших пришлось находиться с опасным попутчиком в одном купе почти до конца путешествия.

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О ситуации рассказала Екатерина Стельмащук на своей странице в Facebook.

По ее словам, они с подругой сели на поезд во Львове. Их соседом по купе оказался мужчина, который распивал алкогольные напитки, пытался завязать знакомство и задавал странные вопросы, например: "Девочки, вы голенькие спите или переодеваетесь?". Позже к нему присоединился друг из соседнего вагона. Мужчины не давали девушкам спать, шумели и приставали.

"Они обсуждают нас, кто красивей, кто покладистее, кто просто притворяется уставшей и не идет на контакт (то есть я)", – написала Екатерина.

По словам девушки, ей было страшно находиться в одном купе с таким попутчиком, она обратилась к проводнице и начальнику поезда. Те отказались перевести пассажира в другое купе или снять с поезда за нарушение правил поведения (распитие алкоголя, шум).

Реклама Мужчина распивал спиртное в поезде. Это запрещено / Фото: Facebook

Пока соседа по купе пытались угомонить, девушке удалось задремать, но уже через 10 минут она проснулась от того, что мужчина схватил ее за руку со словами: "Ну что, принцесска, спишь или не спишь?".

После этого пострадавшие обратились к полиции на станции Тернополь, к которой подъезжал поезд. Но полицейские тоже не захотели помочь.

"Мне надо было молчать, пока он меня не стал бить или насиловать?.. Я смотрю на полицейского и понимаю, что это последняя инстанция, к которой в этой ситуации можно было обратиться, и что я проиграла. Все девушки, которые когда-либо были в таких ситуациях, проиграли", – рассказала Екатерина.

Мужчина спрятал пустые бутылки и при полиции утверждал, что вел себя адекватно, ни к кому не приставал и "руками девушек не касался". История закончилась тем, что двух девушек все же переселили в другое купе. Но еще одной пассажирке пришлось ехать с этим соседом почти до конечной станции.

За что должны снимать с поезда

В правилах "Укрзализныци" указано, что пассажирам запрещается:

проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов, электровозов и пригородных поездов, заходить в вагон и выходить из вагона во время движения поезда;

высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров во время движения поездов и выбрасывать посторонние предметы (бутылки, пакеты и т.п.) из окон и дверей вагонов;

самостоятельно открывать двери вагонов во время движения или стоянки поезда, задерживать автоматические двери вагонов во время их закрытия и открытия;

находиться в поезде в нетрезвом состоянии ;

; оставлять детей без присмотра взрослых на вокзалах, пассажирских платформах и в поездах;

провозить в вагонах легковоспламеняющиеся, вредные и взрывчатые вещества;

курить в вагонах (в том числе в тамбурах);

подходить ближе чем на 0,5 метра к краю платформы до полной остановки поезда, бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего поезда, прыгать с платформы на железнодорожные пути;

без надобности применять стоп-кран;

размещать ручную кладь в тамбурах вагона, коридоре салона, проходах купе и в проходе вагона пригородного поезда.

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Уточняется, что с поезда должны снимать пассажиров, которые:

находятся в явно выраженном нетрезвом состоянии, нарушают правила проезда и общественный порядок, мешают спокойствию других пассажиров.

и общественный порядок, мешают спокойствию других пассажиров. находятся в состоянии заболевания, что приводит к нарушению покоя окружающих, и невозможности поместить такого пассажира отдельно. В этом случае пассажира с его вещами удаляют с поезда при участии медицинского персонала и только на той станции, где имеются соответствующие медицинские учреждения.

Напомним, ночью с 8 на 9 августа у Тернополя сошли с рельсов локомотив и первый вагон поезда Рахов – Киев. К счастью, никто не пострадал. Движение поездов уже восстановлено.

При этом "Укрзализныця" назначила еще один поезд для курортников – до Одессы.

Также "Укрзализныця" в разгар сезона отпусков упростила правила покупки льготных билетов для украинцев с инвалидностью в системе онлайн-бронирования.

А о том, почему в вагонах "Укрзализныци" стоит жара и кто заплатит за кондиционеры, узнавайте из сюжета "Сегодня":