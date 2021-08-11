"Не всім зручно робити шпагат": пасажири поскаржилися на "Укрзалізницю" (відео)

Розміри вагона нового поїзда, який запустила "Укрзалізниця", виявилися не зовсім підходящими до київських перонів і незручними для пасажирів.
Як розповів блогер Олег Васильєв, між вагонами і пероном була велика відстань.
"Трохи не вгадали з платформою для посадки в поїзді 287 "Київ – Одеса". Поїзд подали до першого перону. З огляду на менший розмір кузова вагонів міжнародного сполучення, між пероном і вагоном великий проміжок" – написав він.
Під час посадки не всім пасажирам зручно робити шпагат, та ще й з валізами, зазначив він.
На опублікованому в Facebook ролику видно, як з-за великої відстані між вагоном і пероном, пасажирам доводиться переносити маленьких дітей, щоб ті не впали.
Що кажуть користувачі Мережі
Деякі відзначили, що такі поїзди потрібно подавати на низьку платформу або використовувати поміст.
"Ось мій син, у якого інвалідність, просто б не потрапив у вагон. А з огляду на вагу, ніхто б не зміг допомогти.." , – пишуть користувачі Мережі.
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