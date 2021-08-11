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"Не всім зручно робити шпагат": пасажири поскаржилися на "Укрзалізницю" (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 серпня, 09:00
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Через велику відстань між вагоном і платформою доводиться переносити маленьких дітей, щоб ті не впали
Деяким пасажирам нові поїзди виявилися незручними. Колаж: "Сьогодні"
Деяким пасажирам нові поїзди виявилися незручними. Колаж: "Сьогодні"

Розміри вагона нового поїзда, який запустила "Укрзалізниця", виявилися не зовсім підходящими до київських перонів і незручними для пасажирів.

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Як розповів блогер Олег Васильєв, між вагонами і пероном була велика відстань.

"Трохи не вгадали з платформою для посадки в поїзді 287 "Київ – Одеса". Поїзд подали до першого перону. З огляду на менший розмір кузова вагонів міжнародного сполучення, між пероном і вагоном великий проміжок" – написав він.

Під час посадки не всім пасажирам зручно робити шпагат, та ще й з валізами, зазначив він.

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На опублікованому в Facebook ролику видно, як з-за великої відстані між вагоном і пероном, пасажирам доводиться переносити маленьких дітей, щоб ті не впали.

Що кажуть користувачі Мережі

Деякі відзначили, що такі поїзди потрібно подавати на низьку платформу або використовувати поміст.

"Ось мій син, у якого інвалідність, просто б не потрапив у вагон. А з огляду на вагу, ніхто б не зміг допомогти.." , – пишуть користувачі Мережі.

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