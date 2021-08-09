Нетверезий пасажир "Укрзалізниці" чіплявся до дівчат у поїзді. Його відмовилися висадити

У поїзді Львів – Маріуполь три дівчини зіткнулися з неадекватним попутником. Постраждалі кажуть, що їм ніхто не хотів допомагати

Скандал стався в поїзді Львів - Маріуполь / Фото: Pixabay, Facebook

Нетверезий чоловік у поїзді Львів – Маріуполь чіплявся до дівчат, які їхали з ним в одному купе. Пассажирки звернулися по допомогу до провідниці, начальника поїзда і до поліцейських, але майже ніякої допомоги ті не надали. Одній з потерпілих довелося перебувати з небезпечним попутником в одному купе майже до кінця подорожі.

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Про ситуацію розповіла Катерина Стельмащук на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вони з подругою сіли на поїзд у Львові. Їхнім сусідом по купе виявився чоловік, який розпивав алкогольні напої, намагався зав'язати знайомство і ставив дивні запитання, наприклад: "Дівчата, ви голенькі спите чи переодягаєтеся?" Пізніше до нього приєднався друг із сусіднього вагона. Чоловіки не давали дівчатам спати, шуміли і чіплялися.

"Вони обговорюють нас, "яка красивіша, яка поступливіша", яка просто "прикидається втомленою і не йде на конткт" (тобто я)", – написала Катерина.

За словами дівчини, їй було страшно перебувати в одному купе з таким попутником, вона звернулася до провідниці та начальника поїзда. Ті відмовилися перевести пасажира в інше купе або зняти з поїзда за порушення правил поведінки (розпивання алкоголю, шум).

Реклама Чоловік розпивав спиртне у поїзді. Це заборонено / Фото: Facebook

Поки сусіда по купе намагалися вгамувати, дівчині вдалося задрімати, але вже через 10 хвилин вона прокинулася від того, що чоловік схопив її за руку зі словами: "Ну що, принцеска, спиш чи не спиш?" .

Після цього потерпілі звернулися до поліції на станції Тернопіль, до якої під'їжджав поїзд. Але поліцейські теж не захотіли допомогти.

"Мені треба було мовчати, поки він мене не став бити або ґвалтувати?.. Я дивлюся на поліцейського і розумію, що це остання інстанція, до якої в цій ситуації можна було звернутися, і що я програла. Всі дівчата, які коли-небудь були в таких ситуаціях, програли", – розповіла Катерина.

Чоловік сховав порожні пляшки і при поліції стверджував, що поводився адекватно, ні до кого не приставав і "руками дівчат не торкався". Історія закінчилася тим, що двох дівчат все ж переселили в інше купе. Але ще одній пасажирці довелося їхати з цим сусідом майже до кінцевої станції.

За що повинні знімати з поїзда

В правилах "Укрзалізниці" зазначено, що пасажирам забороняється :

проїжджати на дахах, підніжках, перехідних площадках вагонів, електровозів і приміських поїздів, заходити у вагон і виходити з вагона під час руху поїзда;

висовуватися з вікон вагонів і дверей тамбурів під час руху поїздів та викидати сторонні предмети (пляшки, пакети тощо) з вікон і дверей вагонів;

самостійно відкривати двері вагонів під час руху або стоянки поїзда, затримувати автоматичні двері вагонів під час їх закриття і відкриття;

перебувати в поїзді у нетверезому стані ;

; залишати дітей без нагляду дорослих на вокзалах, пасажирських платформах і в поїздах;

провозити у вагонах легкозаймисті, шкідливі і вибухові речовини;

курити в вагонах (в тому числі в тамбурах);

підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи до повної зупинки поїзда, бігти по платформі поруч з вагоном поїзда, що прибуває, стрибати з платформи на залізничні колії;

без потреби застосовувати стоп-кран;

розміщувати ручну поклажу в тамбурах вагона, коридорі салону, проходах купе та в проході вагона приміського поїзда.

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Уточнюється, що з поїзда повинні знімати пасажирів, які:

перебувають в явно вираженому нетверезому стані, порушують правила проїзду і громадський порядок, заважають спокою інших пасажирів.

і громадський порядок, заважають спокою інших пасажирів. перебувають у стані захворювання, що призводить до порушення спокою оточуючих, і неможливості помістити такого пасажира окремо. В цьому разі пасажира з його речами видаляють з поїзда за участю медичного персоналу і тільки на тій станції, де є відповідні медичні установи.

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