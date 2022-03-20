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Втікають із Мангеттена: російські багатії тишком-нишком продають нерухомість у США

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 березня, 14:12
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Російські олігархи масово кинулись продати свою нерухомість у США, бо бояться санкцій
Російські олігархи масово кинулись продати свою нерухомість у США
Російські олігархи масово кинулись продати свою нерухомість у США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найдорожче житло на Мангеттені, яке належить багатіям із Росії, скоро може знайти нових власників. Російські бізнесмени масово намагаються збути нерухомість у США.

Як повідомило видання Financial Times, американські брокери останнім часом отримали чимало таких запитів.

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Олігархи стараються збути житло, вартістю в мільйони доларів, без зайвого галасу. До цього їх спонукав страх перед американськими санкціями. Дехто продає нерухомість нижче ринкової ціни.

Журналісти зафіксували, що співзасновник "Альфа-Банку" Олексій Кузьмічов, продає особняк за 41 мільйона доларів, а це на 1 мільйон доларів менше, ніж він заплатив за нього.

Представник компанії Serhant Гаррет Дердеріан прогнозує, що ринок нерухомості в Нью-Йорку, Майямі та інших популярних серед росіян місцях і надалі процвітатиме. За його словами, кількість тих, хто продає житло, досить мала, у порівнянні з тими, котрі досі мріють про нього.

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Публічно на американському ринку російські олігархи менш помітні після окупації Криму в 2014 році. Однак вони мають чимало статків у США, отриманих через фіктивні компанії.

Що на ринку нерухомості

Цікаво, що разом із російськими олігархами в США, ожив і ринок нерухомості в Криму. За останні два тижні жителі півострова розмістили сотні оголошень, у яких пропонують продати свої квартири, фактично, за безцінь.

Водночас у Криму набирає актуальності послуга з облаштування бункерів у підвалах помешкань. Щоправда, її вартість рівноцінна деяким квартирам з Сімферополі, Євпаторії чи Ялті.

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Раніше ми розповідали, скільки коштує оренда житла в Польщі, куди виїхало найбільше українців під час війни. Редакція "Сьогодні" також промоніторила пропозиції оренди квартир у Чехії.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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