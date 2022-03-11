В Криму окупанти масово облаштовують бункери у своїх будинках — у чому причина

Окупанти вже оголошують ціни "бункеризації"

В Криму окупантам пропонують послугу "бункеризації" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Криму почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам. Цим користуються "бізнесмени", що пропонують послуги "бункеризації".

Про це повідомляє Association of Reintegration of Crimea у Facebook.

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Послуга облаштування бункера оцінюється в 1,5 млн рублів.

"Базова ціна "бункеризації" для колонізаторів оголошується у 1,5 мільйони рублів; кримчани у соціальних мережах іронізують, що така вартість облаштування бункера скоро дорівнюватиме сумі, яку пропонують за саме житло", — наголошують в Association of Reintegration of Crimea.

Це все є наслідком панічних настроїв на півострові після вторгнення Росії на територію України. Ажіотак не обійшов і продовольство. Ціни на на споживчі товари та послуги невпинно зростають. Визнають це і самі окупанти, проте наголошують, що ціни зросли несуттєво, а півострів повністю забезпечений всім необхідним.

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Хто продає нерухомість у Криму

Як повідомляє радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, з тимчасово окупованого Криму окупанти екстренно вивезли сім’ї працівників ФСБ.

"Ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія. І це буде закономірний фінал цього затхлого, свинцевого, нелюдського режиму", — написав Арестович у Facebook.

Підтвердженням цьому є світлина з виставленими на продаж помешканнями протягом останніх пʼяти днів. Її оприлюднив київський блогер Роман Рубан.

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