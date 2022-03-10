В Криму окупанти вивозять сімʼї та масово продають квартири — на півострові паніка

З півострова екстренно вивезли сім’ї працівників ФСБ

Окупанти масово вивозять свої родини з Криму / Фото: Getty Images, delo.ua, Facebook, Колаж: Сьогодні

В тимчасово окупованому Криму різко стартував продаж квартир, а окупанти екстренно вивезли звідти сім’ї працівників ФСБ.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

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"Ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія. І це буде закономірний фінал цього затхлого, свинцевого, нелюдського режиму", — написав Арестович.

Підтвердження цьому є світлина з виставленими на продаж помешканнями протягом останніх пʼяти днів. Її оприлюднив київський блогер Роман Рубан.

"Ці крапочки — це квартири, які виставили на продаж протягом 5 діб. Крим — всьо", — написав Рубан.

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Ажіотаж в Криму

На другий тиждень російського воєнного вторгнення в Україну в анексованому Росією Криму – розпочався продуктовий ажіотаж. Ціни в магазинах злетіли, кримчани скуповують продукти першої необхідності. Про це інформують журналісти "Крим.Реалії".

Наслідки європейських та американських санкцій на РФ відчули на собі жителі півострова. Позначилося це на цінах у магазинах, що підскочили після падіння курсу рубля щодо іноземних валют, а також через ізоляцію Росії в Європі.

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Підконтрольна Москві місцева влада називає те, що відбувається, "спекуляцією" і намагається регулювати ціни. Кримчани ж запасаються товарами першої необхідності, створюючи ажіотаж у магазинах.

Раніше ми писали, що Польща стала однією з тих країн, куди українці масово виїжджають після нападу РФ.

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