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В Крыму оккупанты массово обустраивают бункеры в своих домах — в чем причина

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 15:02
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Оккупанты уже объявляют цены "бункеризации"
В Крыму оккупантам предлагают услугу "бункеризации"
В Крыму оккупантам предлагают услугу "бункеризации" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Крыму начался массовый продажа недвижимости, которая принадлежит коллаборантам и русским колонизаторам. Этим пользуются "бизнесмены", предлагающие услуги "бункеризации".

Об этом сообщает Association of Reintegration of Crimea в Facebook.

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Услуга обустройства бункера оценивается в 1,5 млн рублей.

"Базовая цена "бункеризации" для колонизаторов объявляется в 1,5 миллиона рублей; крымчане в социальных сетях иронизируют, что такая стоимость обустройства бункера скоро будет равна сумме, которую предлагают за самое жилье", — отмечают в Association of Reintegration of Crimea.

Это все есть следствием панических настроений на полуострове после вторжения России на территорию Украины. Ажиотак не обошел и продовольствие. Цены на потребительские товары и услуги постоянно растут. Признают это и сами оккупанты, однако подчеркивают, что цены выросли несущественно, а остров полностью обеспечен всем необходимым.

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Кто продает недвижимость в Крыму

Как сообщает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, из временно оккупированного Крыма оккупанты экстренно вывезли семьи работников ФСБ.

"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама история. И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима", – написал Арестович в Facebook.

Подтверждение этому является фотография с выставленными на продажу квартирами в течение последних пяти дней. Ее обнародовал киевский блоггер Роман Рубан.

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Ранее мы писали, что Польша стала одной из стран, куда украинцы массово уезжают после нападения РФ.

Также мы рассказывали, какую компенсацию Украина получит от агрессора по окончании войны.

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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