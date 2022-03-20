Убегают из Манхэттена: российские богачи исподтишка продают недвижимость в США

Российские олигархи массово бросились продать свою недвижимость в США, потому что боятся санкций

Российские олигархи массово бросились продать свою недвижимость в США / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Самое дорогое жилье на Манхэттене, принадлежащее богачам из России, скоро может найти новых владельцев. Российские бизнесмены массово пытаются сбыть недвижимость в США.

Как сообщило издания Financial Times, американские брокеры в последнее время получили немало таких запросов.

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Олигархи стараются сбыть жилье, стоимостью в миллионы долларов, без лишнего шума. К этому их побуждал страх перед американскими санкциями. Некоторые продают недвижимость ниже рыночной цены.

Журналисты зафиксировали, что соучредитель "Альфа-Банка" Алексей Кузьмичев, продает особняк за 41 миллион долларов, а это на 1 миллион долларов меньше, чем он заплатил за него.

Представитель компании Serhant Гаррет Дердериан прогнозирует, что рынок недвижимости в Нью-Йорке, Майами и других популярных среди россиян местах и дальше будет процветать. По его словам, количество продающих жилье достаточно мало, по сравнению с теми, кто до сих пор мечтает о нем.

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Публично на американском рынке российские олигархи менее заметны после оккупации Крыма в 2014 году. Однако они имеют немало доходов в США, полученных через фиктивные компании.

Что на рынке недвижимости

Интересно, что вместе с российскими олигархами в США ожил и рынок недвижимости в Крыму. За последние две недели жители полуострова разместили сотни объявлений, в которых предлагают продать свои квартиры фактически за бесценок.

В то же время в Крыму набирает актуальность услуга обустройства бункеров в подвалах жилья. Правда, ее стоимость равноценна некоторым квартирам из Симферополя, Евпатории или Ялты.

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