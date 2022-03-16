Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Дорогое укрытие: сколько стоит арендовать жилье в Польше для украинцев

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 марта, 19:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о ценах на аренду квартир в Польше и есть ли особые предложения для беженцев из Украины
Сколько стоит арендовать квартиру в Польше?
Сколько стоит арендовать квартиру в Польше? / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

С начала войны, по данным ООН, из Украины за границу выехало более 3 миллионов человек В основном беженцы направляются в Польшу, но принимают украинцев также в Словакии, Чехии, Румынии, Молдове и Венгрии.

Редакция "Сегодня" узнавала, какая сейчас ситуация на рынке недвижимости в Польше и за сколько владельцы квартир сдают их в аренду.

Реклама

Варшава

Столица – довольно дорогостоящая для тех, кто уехал из страны ни с чем, однако те, у кого есть возможность работать удаленно, могут себе это позволить. Цены в Варшаве достаточно высокие, в среднем за приличную однокомнатную квартиру просят 2 – 2,5 тысячи злотых в месяц (ориентировочно 14 – 17 тысяч гривен).

Аренда квартир в Варшаве
Аренда квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Аренда квартир в Варшаве
Аренда квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Реклама

Если хорошо поискать по сервисам объявлений, то можно найти и более дешевые предложения, за 1400 – 1600 злотых в месяц. В эквиваленте это 9,5 – 11 тысяч гривен. Однако в основном цены на квартиры достигают 3 – 4 тысяч злотых (20 – 27 тысяч гривен).

Аренда квартир в Варшаве
Аренда квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Быдгощ

В меньших городах цены в несколько раз дешевле. За те же 2,5 тысячи злотых можно снять двухкомнатную квартиру. Однокомнатные "кавалерки" можно найти за 1 – 1,5 тысячи злотых (7 – 10 тысяч гривен).

Реклама

Аренда квартир в Быдгоще
Аренда квартир в Быдгоще / Фото: скриншот

Аренда квартир в Быдгоще
Аренда квартир в Быдгоще / Фото: скриншот

Познань

В довольно популярном городе Познань цены немного выше, чем в Быдгоще. В среднем владельцы квартир просят 1,8 – 2 тысячи злотых в месяц (12 – 14 тысяч гривен). Однако с некоторыми арендодателями можно договориться о скидке.

Аренда квартир в Познане
Аренда квартир в Познане / Фото: скриншот

Аренда квартир в Познане
Аренда квартир в Познане / Фото: скриншот

Замость

Ближе к границе с Украиной есть городок Замость, где цены значительно ниже. Можно найти жилье за 1,3 – 1,5 тысячи злотых в месяц (8 – 10 тысяч гривен). Владельцы сдают квартиры и с несколькими комнатами, так что со знакомыми снимать квартиру будет дешевле.

Аренда квартир в городе Замость
Аренда квартир в городе Замость / Фото: скриншот

Аренда квартир в городе Замость
Аренда квартир в городе Замость / Фото: скриншот

Холм

Город Холм – один из ключевых пунктов, куда курсируют эвакуационные поезда из Украины. Цены на жилье здесь тоже достаточно лояльны. Среди предложений в интернете можно найти квартиру за 700 – 1000 злотых (ориентировочно 5 – 7 тысяч гривен) в месяц.

Аренда квартир в городе Холм
Аренда квартир в городе Холм / Фото: скриншот

Аренда квартир в городе Холм
Аренда квартир в городе Холм / Фото: скриншот

Другие предложения

Некоторые польские владельцы недвижимости предлагают аренду комнаты с доступом к кухне и ванной за 1 злотый в месяц. За это хотят получить помощь в хозяйстве, в частности, такое объявление выставил мужчина из города Курник возле Познани.

Аренда квартир в Польще
Аренда квартир в Польще / Фото: скриншот

Можно найти варианты для женщины с ребенком, которой предлагают проживание за опеку над пожилым больным мужчиной. Такое предложение выставил житель Куявии из города Вроцлавек.

Аренда квартир в Польще
Аренда квартир в Польще / Фото: скриншот

Кроме того, хостелы и пансионаты сдают квартиры поселенцам из Украины посуточно от 100 злотых в день. В одну комнату могут заселить от 2 до 4 человек. Однако такое предложение невыгодно, если его будет снимать одна семья, поскольку за месяц в сумме придется заплатить более 20 тысяч гривен.

Предложения от польских хостелов
Предложения от польских хостелов / Фото: скриншот

Обратите внимание, что кроме непосредственно арендной платы в цену не входит стоимость коммунальных услуг, за которые нужно платить. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников. Перед тем, как отдать деньги владельцу квартиры, не забудьте заключить договор аренды и проговорить все интересующие вопросы.

Эвакуация из Украины

С начала войны, "Укрзализныця" ежедневно вывозит людей из областей, где ведутся боевые действия. Поезда на запад страны курсируют по установившемуся графику, назначают также дополнительные поезда.

Выехать из страны можно и за рубеж. Вагоны с беженцами принимают в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Чехии. Из западных областей людей вывозят и на автобусах.

Раньше мы рассказывали, что для украинцев упростили правила выезда за границу. Процедура предусматривает меньший пакет документов для отдельных категорий пассажиров.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Газпром" становится изгоем: кто отказался от покупки газа у российского гиганта София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Налоговая реформа во время войны: что ввели и отменили в Украине Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39946.58

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2674.63

Litecoin (LTC)

107.65

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять