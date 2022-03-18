Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии

Рассказываем о том, сколько стоит аренда квартир в Чехии и какие еще есть варианты для украинцев

Сколько стоит аренда квартир в Чехии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чехия стала одной из стран Европы, куда активно принимают беженцев из Украины после начала российского вторжения. Следовательно, для многих украинцев стал актуальным вопрос аренды жилья в этой стране.

Редакция "Сегодня" узнавала, где и за сколько можно арендовать квартиры в Чехии и какие еще есть варианты.

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Прага

Столица Чехии, как и в любой другой стране, имеет достаточно высокие цены на жилье. Кое-где арендная плата достигает 70 – 80 тысяч крон в месяц (92 – 100 тысяч гривен). Однако для неприхотливых нанимателей есть и более дешевые предложения. Выгоднее всего снимать не целую квартиру, а только одну комнату или чердак и делить жилье с другими людьми. Такой вариант обойдется в 3 – 6 тысяч крон (4 – 8 тысяч гривен).

Аренда квартир в Праге / Фото: скриншот

Аренда квартир в Праге / Фото: скриншот

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Цены на совсем простые однокомнатные квартиры стартуют от 7 тысяч крон в месяц. Можно найти и более комфортные для проживания дома, но их стоимость будет выше.

Аренда квартир в Праге / Фото: скриншот

Злинский край

Самая восточная территория Чехии, граничащая с Польшей, также предлагает разнообразие цен на жилье. Самые дешевые предложения – по аренде отдельной комнаты и сожительству с другими квартирантами, цена стартует от 2,5 тысячи крон в месяц (от 3,2 тысячи гривен).

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Аренда квартир в Злинском крае / Фото: скриншот

Аренда квартир в Злинском крае / Фото: скриншот

Аренда квартир в Злинском крае / Фото: скриншот

Стоимость аренды однокомнатной квартиры ниже, чем в столице. Владельцы квартир просят от 5 – 6 тысяч крон в месяц (6,5 – 8 тысяч гривен).

Аренда квартир в Злинском крае / Фото: скриншот

Морево-Силезский край

Самые выгодные варианты для украинцев, похоже, именно в северной Моравии близ границы с Польшей. Здесь можно арендовать квартиру с приличным ремонтом по цене от 2,5 тысячи крон в месяц (3,2 тысячи гривен). Однако с такими предложениями нужно быть внимательными, потому что в таких помещениях не всегда есть мебель.

Аренда квартир в Мораво-Силезском крае / Фото: скриншот

Аренда квартир в Мораво-Силезском крае / Фото: скриншот

Аренда квартир в Мораво-Силезском крае / Фото: скриншот

Оломоуцкий край

Еще одна восточная территория Чехии изобилует предложениями аренды именно комнат от 2,5 тысячи крон в месяц (3,2 тысячи гривен). Отдельная квартира или даже домик обойдется от 5 тысяч крон в месяц (6,5 тысячи гривен).

Аренда квартир в Оломоуцком крае / Фото: скриншот

Аренда квартир в Оломоуцком крае / Фото: скриншот

Аренда квартир в Оломоуцком крае / Фото: скриншот

Центральноческий край

Эта область расположена вокруг Праги, соответственно цены здесь несколько выше, зато инфраструктура позволяет быстро добраться до столицы. Стоимость аренды комнаты стартует от 5 тысяч крон в месяц (6,5 тысячи гривен). За ту же сумму можно найти и полноценную квартиру, а иногда даже с балконом.

Аренда квартир в Центральноческом крае / Фото: скриншот

Аренда квартир в Центральноческом крае / Фото: скриншот

Аренда квартир в Центральноческом крае / Фото: скриншот

Отели и гостиницы

Бронировать отель или хостел на месяц – это очень дорогое удовольствие за границей, и Чехия – не исключение. Только одному взрослому такая роскошь обойдется в 16 тысяч гривен по спецпредложениям, а средняя цена букинга на 31 день стартует от 60 – 70 тысяч гривен. Этот вариант подойдет только международным компаниям, желающим срочно вывезти своих работников в безопасное место и которые готовы покрыть расходы на проживание.

Аренда жилья в отеле Чехии / Фото: скриншот

Аренда жилья в отеле Чехии / Фото: скриншот

Аренда жилья в отеле Чехии / Фото: скриншот

Обратите внимание, что лучше всего искать жилье в Чехии на местных сайтах. Однако часто объявления там размещают риелторы, поэтому придется заплатить еще комиссионные, а в цену, вероятно, не входит оплата коммунальных услуг. Внимательно читайте описание предложений, проговаривайте все нюансы с владельцем недвижимости и обязательно заключайте договор.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит аренда квартир в Польше, а также как украинцы могут дозвониться домой из-за границы и по каким тарифам.