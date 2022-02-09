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СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Підвал, "котлован" чи просто "кидалово"? Як купити квартиру у Києві за 15 тис. дол.

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 лютого, 10:47
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Розповідаємо про варіанти недороговартісного житла в Києві
Нерухомість Києва до 15 тис дол
Нерухомість Києва до 15 тис дол / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Пошук квартири, що відповідала би заявленим критеріям та водночас ціновій політиці, — справа не з легких. Знайти потрібне житло та не вкластися у бюджет до 15 тис доларів цілком реально. Тільки що ви отримаєте в підсумку?

"Сьогодні" дізнався, чи реально придбати в Києві квартиру за ціною до 15 тис дол, та з якими умовами вона буде.

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Забігаючи наперед, скажемо, що цілком реально. Звісно, її стан не завжди відповідатиме вашим очікуванням.

15 тис дол — це за курсом 9 лютого 2022 року приблизно 420 тис гривень.

"Котлован" на Троєщині

На сайті Flatfy від Лун в оголошення про продаж квартир нам трапилася одна з найдешевших в районі Троєщині по вул Милославська, 6. Забудовник пропонує придбати квартири на стадії "котловану". До речі, раніше ми розповідали про ризики під час купівлі такого житла.

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Квартири цього забудовника вартують від 16 тис до 18 тис грн за метр кв, а розміри коливаються від 20 до 52 кв м. Пропонують навіть розтермінування на один рік з першим внеском 50%. Тобто мінімальна вартість квартири буде сягати приблизко 400 тис грн.

Клас проєкту — економ.

Планування найдешевшої квартири
Планування найдешевшої квартири / Фото: lun.ua

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Планування квартир доволі зручне, але є одна проблема: поки будівництво має ось такий вигляд, а проєкт знаходиться на розгляді.

Територія забудови
Територія забудови / Фото: lun.ua

Висновок один — придбати ви придбаєте, але от чи захочете чекати? Тож перед купівлею житла на стадії "котловану" потрібно детально продумати як ризики, так і переваги покупки.

Квартира на стадії завершення будівництва

Забудовник пропонує придбати квартиру по вул Вишневій, недалеко від станцій метро "Васильківська", "Теремки". Термін введення в експлуатацію зазначено 1 квартал 2023 рік, а вартість квартир стартує від 408 тис грн за мінімальну площу 20 метрів кв.

Клас новобудови зазначено як комфорт, а планування найдешевшої з квартир має такий вигляд:

Планування квартири
Планування квартири / Фото: lun.ua

Поки будівництво знаходиться на такому етапі (дані січня 2022 року):

Процес будівництва
Процес будівництва / Фото: lun.ua

А сам кінцевий проєкт, за задумом забудовника, повинен мати такий вигляд:

Кінцевий результат проєкту
Кінцевий результат проєкту / Фото: lun.ua

Роби ремонт та живи

На порталі оголошень OLX нам трапилася квартира вже добудована, проте яка потребує ремонту. Знаходиться вона на мінус першому поверсі і класифікується саме як житлова площа, а не технічне приміщення (зазначає автор).

Загальна площа квартири 16,25 метрів кв, а її ціна 385 тис грн (13769,6 дол за курсом 9 лютого 2022 року).

Вигляд квартири
Вигляд квартири / Фото: olx.ua

Вигляд квартири
Вигляд квартири / Фото: olx.ua

Вигляд квартири
Вигляд квартири / Фото: olx.ua

Вигляд квартири
Вигляд квартири / Фото: olx.ua

Вигляд квартири
Вигляд квартири / Фото: olx.ua

З вищесказаного можна зробити висновок: придбати квартиру в Києві до 15 тис доларів цілком реально, проте є нюанси, які змусять вас задуматися: купувати чи почекати.

Нові правила купівлі-продажу нерухомості

Державна податкова служба перевірятиме дані фізичних осіб-покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав. Відповідний наказ №124/37460 оприлюднив Мінʼюст.

Нотаріуси при оформленні угоди повинні заповнювати додаткову форму і направляти її до податкової інспекції, щоб не було розбіжностей. Робиться це лише для того, аби перевірити персональні дані покупця.

Це суто технічна частина обміну інформацією.

Нагадаємо, в Україні змінили умови купівлі-продажу житла. Відтепер доведеться платити більше податків.

Раніше ми також писали, що "чорні рієлтори" полюють на довірливих українців, відбираючи в них квартиру, а подекуди і життя.

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