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Доведеться платити більше: в Україні змінили умови купівлі-продажу житла

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 11:24
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У 2022 році на ринку нерухомості запрацюють нові правила
Ринок нерухомості у 2022 році зазнає деяких змін
Ринок нерухомості у 2022 році зазнає деяких змін / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок нерухомості у 2022 році зазнає деяких змін, зокрема, це стосується як цін на житло, так і оподаткування і загалом змін уподобань покупців.

"Сьогодні" допоможе розібратися, чого чекати від ринку нерухомості у 2022 році.

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Відповідно до закону про внесення змін до Податкового кодексу України,, з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю.

Податок з продажу

При продажу нерухомості:

  • платник податків звільняється від ПДФО, якщо уперше продав протягом року, водночас до Пенсійного фонду та держмита покупець та продавець зобов'язані сплатити по 1% від ціни об'єкта, яка зазначена у договорі купівлі-продажу;
  • продавець та покупець сплачують ПДФО у розмірі 5% та по 1% до Пенсійного фонду та держмита з другої та всіх наступних угод.

Продаж комерційної нерухомості, до якої відносяться офісні приміщення, паркомісця та апартаменти, оподатковується за ставкою 5% навіть за першого продажу за рік.

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Також з доходів, що оподатковуються ПДФО за ставкою вище за нульову, стягується військовий збір у розмірі 1,5%.

Зміни для продавців у 2022 році

Не 5%, а 18% продавець має сплатити з прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року.

Другий продаж — 5%, а перший звільняється від оподаткування.

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Також ставка 18% застосовується під час другого та кожного наступного продажу комерційної нерухомості за рік і першого та кожного наступного продажу житла, що перебуває у володінні продавця менш ніж три роки. Останнє, як і раніше, не стосується нерухомості, отриманої у спадок.

Зауважимо, що оподатковується саме прибуток, тобто різниця між отриманою від покупця сумою та сумою, витраченою на придбання житла.

Податок для власників нерухомості

2022 року загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (порівняно з 2021 роком).

Цього року податок на нерухомість становитиме 97,5 грн за 1 квадратний метр.

Загальна ставка податку на нерухоме майно повинна становити не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати. Тож за формулою: 6500*1,5% = 97,5.

Платити потрібно буде лише за зайві метри:

  • для квартир 60 метрів квадратних;
  • для приватних будинків 120 метрів квадратних;
  • для квартири та приватного будинку разом 180 метрів квадратних.

Іпотека під 5%

Державна програма "Українська мрія" буде запущена протягом січня-березня 2022 року. Вона передбачає іпотеку під 5% річних.

Продукт буде максимально простим та зрозумілим, а стати учасниками зможуть усі, хто отримує офіційні доходи.

"Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис. грн сукупно. Наше завдання – дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн", – сказав заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Окрім цього, "Українська мрія" передбачає видачу кредитів під 5% для інших цілей, наприклад, для купівлі електромобіля, розповів Шурма.

Планується, що 2022 року буде видано близько 30 тисяч іпотечних кредитів, а в подальшому цю кількість планують збільшити до 150 тисяч на рік. За словами представника ОП, бюджетні кошти використовують лише для старту.

Раніше ми повідомляли, що житло в Україні стрімко дорожчає, особливо це стосується будинків, які звикли називати "сталінки", "хрущовки".

Раніше ми також писали, фінансові можливості українців, а також їхні вподобання на сучасному етапі формують тренди на ринку нерухомості. Цьогоріч поступово набирає популярність як оренда, так і продаж смарт-квартир, а також таунхаусів.

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