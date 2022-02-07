Девʼяності повертаються? Як "чорні рієлтори" полюють на українців

Розповідаємо про "чорні" схеми "чорних" рієлторів

"Чорні рієлтори" вигадують різні схеми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Новин у ЗМІ про затримання "чорних рієлторів" з кожним роком зʼявляється все більше і більше. Люди, які торгують чужою нерухомістю, вдаються навіть до крайніх методів, несумісних ні з принципами моралі, ні із Законом України.

"Сьогодні" розповість вам приклади шахрайських схем, коли на кін ставлять навіть людське життя.

Реклама

Хто такі "чорні рієлтори"?

Розпочнемо з найпростішого: хто вони, ці "чорні рієлтори"? Серед шахраїв такого роду є просто недобросовісні люди, які "кидають" неуважних на гроші. Часто це буває при купівлі квартири чи оренді. Тут ситуація ще не така плачевна. Проте є і "чорні рієлтори", яких недарма назвали саме "чорними".

Вони подекуди вдаються дійсно до цинічних, жорстоких схем. Зазвичай це група людей, які діють обопільно. Вони знаходять "вразливих" власників квартир, підробляють документи та навіть вдаються до вбивства.

Зазвичай такі рієлтори мають звʼязки в поліції, а також "своїх" нотаріусів.

Реклама

Ідеальна жертва для рієлторів

Ідеальною жертвою для рієлторів такого роду є, приміром, самотній пенсіонер з великими боргами за комуналку або ж пʼяниця, який за чарку горілки не те, що квартиру продасть, а й рідних разом з нею.

Ласі "чорні рієлтори" і на квартири, в яких ніхто не живе, власник яких помер. Вони тоді підробляють документи, продають таке житло й укладають договір з покупцями. Згодом обман розкривається, і новим власникам приходиться судитися зі спадкоємцями.

Схеми обману

Дослідивши силу-силенних вироків судів у різних куточках нашої країни, можна зробити висновок: схем безліч, щоразу шахраї знаходять нові шпаринки, завдяки яким можна "надути" когось, привласнити квартиру і заробити на цьому немалі гроші. Ми виділили основні схеми, що напрацьовані. як то кажуть, роками:

Реклама

Окупація квартири. Злочинці купують певну частину квартири і намагаються всіма способами вижити її власників. Вони переслідують лише одну мету — викупити всю квартиру за невеликі гроші. а потім перепродати за значну суму. Тільки силою. Самотню людину змушують поставити підпис на документах і відвозіть в невідомому напрямку. Примус можуть застосовувати будь-який: чи то психологічний, чи то фізичний. Такі випадки, з огляду на велику кількість новин з цього приводу, трапляються дуже часто. Виграють рієлтори і тоді, як в колишнього власника немає родичів, які претендували би на спадщину. В такому разі злочин може не розкритися взагалі. Немає людини — нема проблем. Існують такі способи, коли між власником квартири (пенсіонером зазвичай) та іншою особою підписується договір на довічне утримання, що передбачає регулярне перерахування коштів останнього літній людині в обмін на квартиру (може ще бути варіант влаштування пенсіонера до притулку для літніх людей). В такому випадку "чорний рієлтор" може довго не чекати і в різні способи позбавити життя пенсіонера. Підміна договору. Власники квартир не завжди є юридично підковані, їм інколи невідомі вищеперераховані схеми і взагалі про існування таких рієлторів вони навіть не здогадуються. А останні цим користуються і, наприклад, пообіцявши дати власнику квартири гроші в позику (під заставу житло) підміняють один договір на інший — купівлі-продажу.

Харківська банда

Як приклад з життя наведемо зовісім недавню історію про банду "чорних рієлторів" з Харкова, на рахунку якої 50 злочинів, а серед них два епізоди вбивства потерпілих. Група налічувала 10 осіб.

Як повідомляє DEPO. Харків, робота щодо викриття і притягнення до відповідальності учасників групи тривала понад два роки. Під час слідства встановлено, що протягом 2019-2020 зловмисники підшукували самотніх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та, користуючись їхнім уразливим станом, привласнювали житло.

Когось зі своїх жертв рієлтори споювали, в когось викрадали документи на право власності, інших незаконно позбавляли волі та силоміць утримували до того моменту, коли потерпілі були вимушені підписати документи про відчуження майна.

Один з випадків взагалі шокує: зловмисники обманом вивезли з квартири її власника до одного села, там його утримували в будинку, підмішувалидо їжі і напоїв спеціальні речовини, що спричинили зупинку серця та смерть. Ще схожа історія з іншою потерпілою, квартиру якої реалізували за підробленими документами.

Злочинці тривалий час утримували жінку проти волі на її ж території, а в подальшому задушили, приховавши тіло на території присадибної ділянки. Аналогічна участь чекала ще двох людей, майно яких зловмисники вже встигли переоформити, а самих бранців тримали у приватному будинку, однак, їх вдалося врятувати в квітні 2021 року.

Що робити, аби вас "не кинули"?

Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несинкаже, що працювати треба з тими ріелторами, які являються членами громадських організацій, і обов’язково потрібно перевіряти всі документи.

Задля своєї безпеки дотримуйтесь також таких порад:

нікому не надавайте оригінали документів;

складайте з ріелтором письмову угоду, в якій ви чітко повинні прописати, які послуги надає фахівець, і яку за це отримує платню. Не підписуйте жодних документів без присутності юриста;

будьте на сторожі також, коли купуєте квартиру в сімʼї, де є діти, які виписуються в нікуди, без нового місця реєстрації;

не ведіться на занижену ціну (від 30% до 80%);

зверніть увагу також на те, хто є власником нерухомості, особливо уважно, якщо це літня людина.

Ці правила доможуть вам не втрапити в халепу або хоча б вийти зі складної ситуації з найменшими ризиками для себе.

Ризики купівлі житла на стадії "котловану"

В Україні доволі поширена практика купівлі житла на стадії "котловану", а іншими словами — "нульова стадія будівництва". Переваги, звісно, значні, але і ризики доволі насторожують.

Серед таких варто зазначити:

втрата коштів внаслідок заморожування будівництва. І ризик, що ваші кошти вже не повернуться до вас, неминучий, особливо на "нульовій" стадії;

внаслідок заморожування будівництва. І ризик, що ваші кошти вже не повернуться до вас, неминучий, особливо на "нульовій" стадії; банкрутство компанії забудовника. Ніхто не застрахований від цього. Згадаймо, наприклад, як 13 тисяч інвесторів у будівництво компанії "Укрбуд" кілька років тому опинилися під загрозою. Адже сама компанія припинила роботу на своїх обʼєктах на тлі нестачі грошей та конфлікту в компанії;

забудовника. Ніхто не застрахований від цього. Згадаймо, наприклад, як 13 тисяч інвесторів у будівництво компанії "Укрбуд" кілька років тому опинилися під загрозою. Адже сама компанія припинила роботу на своїх обʼєктах на тлі нестачі грошей та конфлікту в компанії; спосіб придбання житла в недобудованому будинку, а саме підписання договору на пайову участь . Юристи застерігають: гарантій, що не станеться подвійного продажу того ж житла, немає, навіть в тому випадку, коли покупець входить в ролі учасника в житлово-будівельний кооператив чи підписує попередній договір купівлі-продажу;

. Юристи застерігають: гарантій, що не станеться подвійного продажу того ж житла, немає, навіть в тому випадку, коли покупець входить в ролі учасника в житлово-будівельний кооператив чи підписує попередній договір купівлі-продажу; чекати завершення будівництва доведеться доволі довго, також варто звернути увагу, що потрібен і час для ремонту. Тож варто подумати про доцільність угоди, особливо, коли "резервного" житла немає.

Нагадаємо, "Сьогодні", взявши за основу дослідження компанії Monitor.Estate, розповідав вам, як не потрапити на будівельну аферу і швидко розпізнати проблемного забудовника.

Раніше ми також писали, що з 2022 року за "зайві метри" доведеться платити більше. Адже податок на нерухомість підвищено.