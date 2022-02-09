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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Подвал, "котлован" или просто "кидалово"? Как купить квартиру в Киеве за 15 тыс. дол.

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 февраля, 10:47
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Рассказываем о вариантах недорогого жилья в Киеве
Недвижимость Киева до 15 тыс долл
Недвижимость Киева до 15 тыс долл / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Поиск квартиры, что отвечала бы заявленным критериям и в то же время ценовой политике, — дело не из легких. Найти нужное жилье и не уложиться в бюджет до 15 тыс. долларов вполне реально. Только что вы получите в итоге?

"Сегодня" узнал, можно ли приобрести в Киеве квартиру по цене до 15 тыс долл, и с какими условиями она будет.

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Забегая наперед, скажем, что вполне реально. Естественно, ее состояние не всегда будет отвечать вашим ожиданиям.

15 тыс долл. — это по курсу 9 февраля 2022 года примерно 420 тыс гривен.

"Котлован" на Троещине

На сайте Flatfy от Лун в объявления о продаже квартир нам встретилась одна из самых дешевых в районе Троещины по ул. Милославская, 6. Застройщик предлагает приобрести квартиры на стадии "котлована". Кстати, раньше мы рассказывали о рисках при покупке такого жилья.

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Квартиры этого застройщика стоят от 16 тыс. до 18 тыс. грн за метр кв, а размеры колеблются от 20 до 52 кв м. Предлагают даже рассрочку на один год с первым взносом 50%. То есть минимальная стоимость квартиры будет достигать приблизительно 400 тыс. грн.

Класс проекта – эконом.

Планировка самой дешевой квартиры
Планировка самой дешевой квартиры / Фото: lun.ua

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Планировка квартир довольно удобная, но есть одна проблема: пока строительство выглядит так, а проект находится на рассмотрении.

Территория застройки
Территория застройки / Фото: lun.ua

Вывод один – приобрести вы приобретете, но вот захотите ли ждать? Поэтому перед покупкой жилья на стадии "котлована" нужно детально продумать как риски, так и преимущества покупки.

Квартира на стадии завершения строительства

Застройщик предлагает приобрести квартиру по ул. Вишневой, недалеко от станций метро "Васильковская", "Теремки". Срок ввода в эксплуатацию указан 1 квартал 2023 года, а стоимость квартир стартует от 408 тыс грн за минимальную площадь 20 м кв.

Класс новостройки указан как комфорт, а планировка самой дешевой из квартир выглядит так:

Планировка квартиры
Планировка квартиры / Фото: lun.ua

Пока строительство находится на следующем этапе (данные января 2022 года):

Процесс строительства
Процесс строительства / Фото: lun.ua

А сам конечный проект, по замыслу застройщика, должен выглядеть так:

Конечный результат проекта
Конечный результат проекта / Фото: lun.ua

Делай ремонт и живи

На портале объявлений OLX нам встретилась квартира уже достроена, однако которая нуждается в ремонте. Находится она на минус первом этаже и классифицируется как жилая площадь, а не техническое помещение (отмечает автор).

Общая площадь квартиры 16,25 м кв, а ее цена 385 тыс. грн. (13769,6 долл. по курсу 9 февраля 2022 года).

Вид квартиры
Вид квартиры / Фото: olx.ua

Вид квартиры
Вид квартиры / Фото: olx.ua

Вид квартиры
Вид квартиры / Фото: olx.ua

Вид квартиры
Вид квартиры / Фото: olx.ua

Вид квартиры
Вид квартиры / Фото: olx.ua

Из вышесказанного можно сделать вывод: приобрести квартиру в Киеве до 15 тыс долларов вполне реально, однако есть нюансы, которые заставят вас задуматься: покупать или подождать.

Новые правила купли-продажи недвижимости

Государственная налоговая служба будет проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав. Соответствующий приказ №124/37460 обнародовал Минюст.

Нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это только для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.

Это чисто техническая часть обмена информацией.

Напомним, в Украине изменили условия купли-продажи жилья. Теперь придется платить больше налогов.

Ранее мы также писали, что "черные риелторы" охотятся на доверчивых украинцев, отбирая у них квартиру, а у кого-то и жизнь.

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