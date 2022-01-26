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Ризик чи вигода? Як українцям купити житло на стадії "котловану" і залишитися при грошах

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 січня, 15:29
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Розповідаємо про переваги такого житла та ризики, що підстерігають інвесторів
Купівля житла на стадії котловану - не завжди погане рішення
Купівля житла на стадії котловану - не завжди погане рішення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Купівля житла на ранній стадії будівництва – рішення, що дається нелегко. З одного боку, ви маєте свободу вибору, а з іншого – неабиякі ризики.

Сайт "Сьогодні" розповість вам про переваги та недоліки купівлі фактично фундаменту майбутнього житла. Тоді для себе ви раз і назавжди вирішите: купувати чи краще інвестувати в новобудови.

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Бажання зекономити – здебільшого основний показник, що підштовхує людей до купівлі квартири, будівництво якої перебуває на стадії "котловану". Та, як відомо, заощадивши раз у надто важливій справі, можна розплачуватися все подальше життя. Адже, обʼєктивно кажучи, ризиків при купівлі такої квартири значно більше, ніж переваг.

Розповімо про все по порядку.

"Етап котловану" часто ще називають "нульовою стадією будівництва". Це дійсно справедлива назва, адже на цьому етапі відбувається лише зведення фундаменту. Тобто ви купуєте цей же фундамент і примарні надії, що включають у себе: проєкт будівництва, обіцянки забудовника тощо.

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Переваги такої купівлі

Серед переваг варто виділити:

  • найнижча ціна на "нульовому" етапі будівництва. Різниця вартості квадратного метра порівняно з квартирою в готовому домі може сягнути 40%. На цьому етапі забудовник не завжди має достатньо коштів для зведення, відповідно, користується такою схемою. Згодом на другому та третьому етапі вартість будівництва буде значно вищою
  • покупець може приїхати на будмайданчик і глянути, як саме відбувається будівництво житла, а також переконатися, що темпи будівництва відповідають заявленим;
  • новий будинок зводиться відповідно до сучасних норм, правил і технологій і, при дотриманні цих вимог, він буде значно безпечніший, ніж квартири на вторинному ринку;
  • придбання житла на ранній стадії дозволяє обрати оптимальне планування, метраж, поверх і вид з вікна.

Ризики купівлі будинку на стадії "котловану"

Серед ризиків варто зазначити:

  • втрата коштів внаслідок заморожування будівництва. І ризик, що ваші кошти вже не повернуться до вас, неминучий, особливо на "нульовій" стадії;
  • банкрутство компанії забудовника. Ніхто не застрахований від цього. Згадаймо, наприклад, як 13 тисяч інвесторів у будівництво компанії "Укрбуд" кілька років тому опинилися під загрозою. Адже сама компанія припинила роботу на своїх обʼєктах на тлі нестачі грошей та конфлікту в компанії;
  • спосіб придбання житла в недобудованому будинку, а саме підписання договору на пайову участь. Юристи застерігають: гарантій, що не станеться подвійного продажу того ж житла, немає, навіть в тому випадку, коли покупець входить в ролі учасника в житлово-будівельний кооператив чи підписує попередній договір купівлі-продажу;
  • чекати завершення будівництва доведеться доволі довго, також варто звернути увагу, що потрібен і час для ремонту. Тож варто подумати про доцільність угоди, особливо, коли "резервного" житла немає.

Думка експерта

СEO і керуючий партнер девелоперської компанії DC Evolution Андрій Рижиков зазначає в коментарі порталу "Столична нерухомість", що купівля нерухомості на ранніх стадіях будівництва дозволяє заощадити до 30-40%, якщо порівнювати з вартістю квартир у введених в експлуатацію об'єктах.

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"Крім того, в такому випадку представлений ширший вибір квартир – з кращими видами, кращими плануваннями, на потрібному поверсі. Якщо є бажання щось перепланувати, то на етапі будівництва це зробити простіше. Також можна скористатися розстрочкою від забудовника як мінімум до моменту введення в експлуатацію", — говорить він.

Натомість таку перевагу перекриває головний ризик – забудовник може не добудувати вчасно або не добудувати взагалі.

"У деяких компаній ці ризики підвищилися. Щоб не потрапити в таку ситуацію, потрібно дуже уважно підходити і до забудовника, і до вибору самого об'єкта, тому що, як показала практика 2020 року, ні розмір забудовника, ні його досвід, ні кількість реалізованих проєктів абсолютно нічого не вирішують", – каже Андрій Рижиков.

Наостанок зазначимо, що ризиків під час купівлі житла на стадії "котловану" не оминути ніяк, їх можна лише мінімізувати. А в цьому допоможе вибір адекватного, відомого, з багаторічним досвідом та позитивним іміджем забудовника. Запамʼятайте: найдешевший варінт – "котлован", найнадійніший – готовий будинок.

Тренди на ринку нерухомості 2022 року

Цьогоріч поступово набирає популярності як оренда, так і продаж смартквартир, а також таунхаусів.

У середньому ціни на смартквартири, приміром, стартують від 500 тисяч гривень (без ремонту) і від 1,5 млн грн (новобудова). За даними ОЛХ, таке житло можна орендувати приблизно за 600-700 грн на добу і від 6000 до 9000 на місяць. Звісно, ціна залежить від декількох показників: наявності ремонту, оснащення, розташування.

Одним із трендів нерухомості є і таунхауси. Вони відносно дешевші та комфортніші, ніж багатоквартирні будинки.

Планування стандартне: на першому поверсі – вітальня, кухня і техприміщення, на другому – спальні кімнати, санвузол і балкон. Може бути також і третій поверх, який переважно використовують як зону для відпочинку або під техприміщення.

Ціни на таунхауси різняться залежно від розташування. Так, більшість їх саме у передмісті. Повʼязано це з вартістю землі в межах міста та й загалом концепцією таких будиночків.

Нагадаємо, в Україні мають місце випадки, коли забудовник "кидає" українців на житло. До цієї категорії відносяться як "довгобуди", так і "самобуди" чи "заморожене будівництво".

Раніше ми писали, що за 30 років нерухомість повністю зміниться. Будинки зводитимуть виключно під забаганки інвесторів.

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