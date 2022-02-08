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Українців почнуть "кошмарити"? Як зміняться правила купівлі нерухомості

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 лютого, 15:53
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Нотаріуси працюватимуть заодно з податківцями
Які нові правила під час купівлі нерухомості?
Які нові правила під час купівлі нерухомості? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Державна податкова служба зобовʼязана перевіряти дані фізичних осіб-покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав.

Про це йдеться в наказі Міністерства фінансів та Міністерства юстиції №124/37460, що зареєстрований 1 лютого.

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Документом затверджено Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції та Державної податкової служби щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухомість.

Що зміниться?

Детально про це розповів юрист Ростислав Кравець на своєму YouTube-блозі. Він зазначив, що у ЗМІ наробили страшенної паніки наколо цього питання, ніби тепер всі покупки нерухомості будуть проходити через податкову.

Насправді ж це пояснюється простіше: нотаріуси при оформленні угоди повинні заповнювати додаткову форму і направляти її до податкової інспекції, щоб не було розбіжностей. Робиться це лише для того, аби перевірити персональні дані покупця, а про різні заборони там не йдеться. Це суто технічна частина обміну інформацією.

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"Можливо, податкова згодом почне всіх "кошмарити", запитувати звідки доходи. Але у нас все ще діє Конституція, у нас є презумпція невинуватості, тож нехай доводять незаконність походження цих коштів", — сказав юрист.

Тож, за його словами, гучних заяв у медіа боятися не варто, купувати нерухомість можна і надалі, просто знайте: нотаріус повідомлятиме про це податкову інспекцію.

Податок на нерухомість

Загальна ставка податку на нерухомість у 2022 році збільшилася на 25% (порівняно з 2021 роком).

Цього року податок на нерухомість становитиме 97,5 грн за 1 квадратний метр.

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Загальна ставка податку на нерухоме майно повинна становити не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати. Тож за формулою: 6500*1,5% = 97,5.

Платити потрібно буде лише за зайві метри:

  • для квартир 60 метрів квадратних;
  • для приватних будинків 120 метрів квадратних;
  • для квартири та приватного будинку разом 180 метрів квадратних.

Нагадаємо, в Україні змінили умови купівлі-продажу житла. Відтепер доведеться платити більше податків.

Раніше ми також писали, фінансові можливості українців, а також їхні вподобання на сучасному етапі формують тренди на ринку нерухомості. Цьогоріч поступово набирає популярність як оренда, так і продаж смарт-квартир, а також таунхаусів.

Все про податки й про те, куди йдуть наші гроші, — читайте в спецтемі "Сьогодні".

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