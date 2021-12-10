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Не всім заробітчанам по кишені: скільки коштують квартири у Варшаві

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
10 грудня, 17:10
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Розповідаємо, скільки коштують різні квартири у Варшаві за даними популярного сервісу купівлі-продажу
Скільки коштують квартири у польській столиці
Скільки коштують квартири у польській столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Про переїзд в іншу країну замислюються багато українців, проте щоб жити десь на постійній основі необхідне комфортне житло. Дуже часто вибір українців падає на Польщу, оскільки вже зараз тисячі наших співгромадян їдуть туди на заробітки.

"Сьогодні" проаналізували дані з популярного сайту купівлі-продажу OLX і дізналися, скільки у Варшаві коштують первинні квартири.

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Однокімнатні квартири

За даними сайту, ціни на однушку в новому столичному будинку стартують від 70 тисяч доларів (290 тис. злотих), проте за ці гроші квартирка буде найменшою.

Найдорожча пропозиція серед однокімнатних квартир 100 тис. доларів, тобто 410 тисяч злотих.

Середня ж ціна на сайті коливається від 73 до 85 тисяч доларів.

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Двокімнатні квартири

Вибір двокімнатних квартир набагато більший. Ціна стартує від 90 – 100 тисяч доларів (370-415 тис. злотих), а найдорожчі квартири в елітних ЖК за 145 – 156 тисяч доларів (600 – 670 тис. злотих).

Середня ціна за двокімнатні квартири становить приблизно 120 – 135 тисяч доларів, тобто 490 – 550 тис. злотих.

Все залежить від розташування та рівня житлового комплексу, в якому продається нерухомість.

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Трикімнатні квартири

Ціна за квадратний метр великих квартир менша – ніж у однокімнатних квартирах, тому трикімнатну квартиру у віддалених районах Варшави можна знайти за 122 тис. дол.

Середня ціна в оголошеннях має досить широкий діапазон – 135 тис. доларів до 170 тис. доларів. А найдорожчі оголошення стартують від 200 тисяч доларів і сягають 275 тисяч (1 млн 129 тис. злотих).

Ціна на квартири у Києві

За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості України Юрія Піта, активність на ринку первинної нерухомості зменшиться як мінімум на 30% до кінця цього року.

Таке зниження попиту відбувається тому, що зростання вартості квадратного метра не встигає за купівельною спроможністю населення.

"З 2020-го та протягом 2021 року вартість житла у новобудовах у найбільших містах України зросла в середньому на 35-40%. У той же час кількість угод за 2 роки також збільшилася в середньому на 25-30%. Проте надто швидкі процеси на ринку призвели до фактичного "виснаження" платоспроможного попиту", – зазначив експерт.

Сьогодні також розповідали, що вже з 1 січня в Україні зросте розмір податку нерухомість і писали, що скоро дозволити собі квартиру зможуть лише 2-3% населення .

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