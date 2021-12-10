Не всем заробитчанам по карману: сколько стоят квартиры в Варшаве

Рассказываем, сколько стоят разные квартиры в Варшаве по данным популярного сервиса купли-продажи

Сколько стоят квартиры в польской столице / Фото: Коллаж: Сегодня

О переезде в другую страну задумываются многие украинцы, однако чтобы жить где то на постоянной основе необходимо комфортное жилье. Очень часто выбор украинцев падает на Польшу, поскольку уже сейчас тысячи наших сограждан едут туда на заработки.

"Сегодня" проанализировали данные с популярного сайта купли-продажи OLX и узнали, сколько в Варшаве стоят первичные квартиры.

Реклама

Однокомнатные квартиры

По данным сайта, цены на однушку в новом столичном доме стартуют от 70 тысяч долларов (290 тыс. злотых), однако за эти деньги квартирка будет самой маленькой.

Самое дорогое предложение среди однокомнатных квартир – 100 тыс. долларов, то есть 410 тысяч злотых.

Средняя же цена на сайте колеблется от 73 до 85 тысяч долларов.

Реклама

Двухкомнатные квартиры

Выбор двухкомнатных квартир намного больше. Цена стартует от 90 – 100 тысяч долларов (370-415 тыс. злотых), а самые дорогие квартиры в элитных ЖК продают за 145 – 156 тысяч долларов (600 – 670 тыс. злотых).

Средняя цена за двухкомнатные квартиры составляет примерно 120 – 135 тысяч долларов, то есть 490 – 550 тыс. злотых.

Все зависит от расположения и уровня жилого комплекса, в котором продается недвижимость.

Реклама

Трехкомнатные квартиры

Цена за квадратный метр больших квартир меньше – чем в однушках, поэтому трехкомнатную квартиру в отдаленных районах Варшавы можно найти за 122 тыс. долларов.

Средняя цена в объявлениях имеет достаточно широкий диапазон - 135 тыс долларов до 170 тыс. долларов. А самые дорогие объявления стартуют от 200 тысяч долларов и достигают 275 тысяч (1 млн 129 тыс. злотых).

Цена на квартиры в Киеве

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Пита, активность на рынке первичной недвижимости уменьшится как минимум на 30% до конца этого года.

Такое снижение спроса происходит потому, что рост стоимости квадратного метра не успевает за покупательной способностью населения.

"С 2020-го и на протяжении 2021 года стоимость жилья в новостройках в крупнейших городах Украины выросла в среднем на 35-40%. В то же время, количество сделок за 2 года также увеличилось в среднем на 25-30%. Однако слишком быстрые процессы на рынке привели к фактическому "истощению" платежеспособного спроса", – отметил эксперт.

"Сегодня" также рассказывали, что уже с 1 января в Украине вырастет размер налога на недвижимость и писали, что скоро позволить себе квартиру смогут всего 2-3% населения.