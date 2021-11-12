Для украинцев увеличили налог на недвижимость. Сколько придется заплатить за лишние метры

Размер налога составляет до 1,5% минималки, но местные власти могут его уменьшить

Собранные средства от налога на квартиру попадают в местный бюджет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в 2022 году увеличился налог на квартиру. Если раньше приходилось платить за каждый превышающий норму квадратный метр 70,8 грн, то сейчас – 90 грн. Таким образом, за квартиру площадью в 100 квадратов придется отдать 3600 грн.

Это следует из 266-й статьи Налогового кодекса.

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Украинцам придется платить не за всю площадь жилья, а только за ту, которая превышает 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома.

Размер налога составляет до 1,5% минималки, но местные власти могут уменьшить норму. Собранные средства от налога на квартиру попадают в местный бюджет и власти могут менять его процент. В некоторых регионах, например, налог с квадрата увеличили до 1%, а норму до 80 квадратных метров. Но, согласно закону, власти не могут увеличивать налоговую нагрузку – лишь уменьшать.

"При наличии в собственности налогоплательщика объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, находящейся в собственности физического или юридического лица-плательщика налога, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 000 гривен в год", – говорится в Налоговом кодексе.

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Владельцам квартиры площадью 310 квадратных метров придется оплатить лишние 250 квадратов – 17,7 тыс. грн. Дополнительно надо будет внести в бюджет 25 тыс. грн.

Квитанции об оплате придут до 1 июля. Примечательно, что в 2022 году нужно будет заплатить за 2021 год. Украинец должен оплатить налог в течение 60 дней.

Какие частные дома в Украине резко подорожали

За последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее удорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м², расположенных на расстоянии до 20 км от города.

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"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. В данный время спрос на частные дома реализован почти на 90%", – рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

По его словам, со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: спрос на частные дома постепенно сокращается. Так, с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

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