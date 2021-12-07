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Дефицит рабочих рук? Поляки предлагают украинским заробитчанам до 40 тысяч "чистыми"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
7 декабря, 11:01
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Польше не хватает рабочих рук украинских профессионалов
Польша испытывает нехватку рабочей силы в этом году больше, чем в прошлом году
Польша испытывает нехватку рабочей силы в этом году больше, чем в прошлом году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Количество вакансий в Польше увеличилось из-за сезонного роста производства в некоторых отраслях. Соответственно для украинских заробитчан появилось больше возможностей подзаработать.

О самых актуальных из них "Сегодня" рассказал Томаш Богдевич, генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Мясокомбинаты и рыбозаводы

Это разные вакансии: от убоя кур и индеек или филетирования рыбы до упаковки готовой продукции. Такую работу предлагают и мужчинам, и женщинам. На этих предприятиях ставка составляет 16 —17 злотых в час на руки. В месяц можно заработать 4 – 6 тыс. злотых ( 27 – 40 тыс.грн. ). Зависит это от графика работы – 8 или 12 часов.

Отрасль e-commerce и логистика

Количество вакансий в e-commerce осенью также увеличилось из-за сезонного роста, приближения рождественских праздников и распродаж. Эта работа связана с упаковкой одежды и сортировкой заказов.

Ставка составляет 14 — 15 злотых/ч на руки. В месяц можно заработать 3,5 – 4,5 тыс. злотых в зависимости от графика работы ( 23,5 – 30 тыс. грн. ).

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Производство деревянных и металлических изделий (для мужчин)

Наибольшая нехватка работников в Польше в данный момент в сферах, где требуется мужской труд — производстве деревянных и металлических изделий или на заводах по производству пластиковых изделий (разные товары для дома).

Ставки составляют 15,5 — 18 злотых в час. В месяц можно заработать 3,8 — 4,5 тыс. злотых на руки в зависимости от графика работы. 25,5 – 30,1 тыс. грн. ).

Большие компании по трудоустройству также предоставляют работникам частично оплачиваемое жилье. Поэтому у вас существуют возможность отложить больше зарплаты.

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Что будет после Нового года

Со следующего года в вышеупомянутых отраслях спрос на рабочую силу останется высоким, а также большее количество работников будет необходимо на предприятия электроники. Кроме того, с января минимальная почасовая оплата в Польше повышается, то есть в среднем в месяц можно будет зарабатывать на 300 злотых больше.

Почему украинцы едут в Польшу и как относятся к нам поляки

По данным исследования Фонда социального страхования Польши, 80,6% украинцев едут работать в соседнюю страну из-за более высоких зарплат, чем в Украине.

Исследование аналитического центра Gremi Personal "Пульс трудовой миграции" говорит, что 81,4% работников удовлетворены отношением поляков. В Польше уже не осталось ни одного крупного предприятия, где бы не работали украинцы.

И большинство поляков привыкли к присутствию коллег-украинцев. Многие заводы из-за большого количества работников из Украины, инструкции и таблички продублированы на русском или украинском языках.

Польские политики и чиновники отмечают вклад украинцев в польскую экономику. В июне 2020 года Нацбанк Польши показал, что в период 2013-2018 годов рабочие из Украины ежегодно обеспечивали прирост польского ВВП на 0,5%.

Раньше мы также писали, с какими трудностями сталкиваются украинцы в Польше, а также, какие еще страны они выбирают для трудовой миграции.

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