Пора поторопиться? Что будет с ценами на жилье в следующем году

Пик цен на жилье пройден, рост стоимости будет только точечным.

До марта 2022 года стоимость жилья останется стабильной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

До марта 2022 года на первичном рынке Киева стоимость жилья эконом- и комфорт-класса будет оставаться преимущественно без изменений.

Об этом сообщает Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group.

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По его словам, стабилизация цен в этих сегментах началась с начала октября. По итогам ноября стоимость жилья в объектах эконом- и комфорт-класса изменилась лишь в 7% жилых комплексов. Среди причин – переход к новым стадиям строительства.

"Такой рост является "плановым" и существенно не повлиял на общую ситуацию на рынке. Пик цен уже пройден и в ближайшие 2-3 месяца рост стоимости м2 будет только точечный", — отметил Михаил Подвысоцкий.

Комфорт-класс самый дорогой

По итогам 2021 стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%. По словам эксперта, наибольший рост цен зафиксирован в новых качественных объектах классов комфорт и комфорт+. Меньше всего подорожали объекты эконом-класса — около 10-15%.

В течение года более 80% всех приобретений пришлось на 1,2-комнатные квартиры, площадь которых до 60 м2 на стадии строительства до 1 года. Доля же сделок с целью сохранения средств за текущий год составила более 55-60% от общего объема продаж на первичном рынке столицы. По сравнению с 2020 годом количество таких сделок увеличилось в среднем на 10%.

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Чем обусловлено удорожание

По его данным эксперта, к концу 2021 года спрос и предложение достаточно сбалансированы. В то же время, более 70% потенциальных покупателей заинтересованы в приобретении квартир в новых качественных объектах категорий комфорт и комфорт+.

"Помимо удорожания строительства, существенно повлиявшего на ценообразование, рост стоимости м2 был обусловлен достаточно высокой активностью граждан, покупавших жилье на начальных стадиях строительства. Именно поэтому в течение 2021 года прирост спроса на первичном рынке на 5-10% опережал предложение. Это существуют одним по главным "коммерческим" причинам стремительного роста жилья", — подчеркнул специалист.

Прямые инвестиции

Девелоперы все чаще инвестируют собственные средства в процесс строительства, таких объектов в Киеве более 25%. Этим они снижают зависимость строительства ЖК от уровня продаж. По данным эксперта, размер необходимой суммы для строительства проекта в течение, по меньшей мере, 1 года составляет от 40% до 60% от себестоимости проекта.

Самая дорогая квартира Киева

Пентхаус, расположенный в исторической части Печерского района центра Киева, оказался самой дорогой квартирой в Украине. Цена за объект достигает семи миллионов долларов.

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Находится он в одном из самых престижных жилых комплексов в центре столицы. Дизайнерский ремонт выполнен по индивидуальному заказу, а общая площадь двухуровневой квартиры – 447 м² с 5 спальнями и 8 санузлами.

Также жилье оборудовано системой "Умный дом", имеет 3 уровня охраны, отдельную серверную, спа-зону, собственную автономную котельную и систему очистки воды. Для сравнения, средняя цена за квартиру с подобными характеристиками (400-500 м² в Печерском районе столицы и количеством комнат 5+) составляет $2,2 млн, что в три раза меньше самого дорогого предложения на сайте.

Раньше мы вместе с экспертом разбирались по вопросу придомовой территории: что в нее входит, какие права имеют владельцы дома и кто действительно должен за нее платить.

А также "Сегодня" писал, кто сможет позволить себе квартиру в Киеве.