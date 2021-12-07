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Дефіцит робочих рук? Поляки пропонують українським заробітчанам до 40 тисяч "чистими"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
7 грудня, 11:01
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Польщі не вистачає робочих рук українських професіоналів
Польща відчуває брак робочої сии цьогоріч більше, ніж торік
Польща відчуває брак робочої сии цьогоріч більше, ніж торік / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кількість вакансій в Польщі збільшилася через сезонне зростання виробництва у деяких галузях. Відповідно для українських заробітчан зʼявилося більше можливостей підзаробити.

Про найактуальніші вакансії "Сьогодні" розповів Томаш Богдевич, генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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М'ясокомбінати та рибозаводи

Це різні вакансії: від забою курей та індичок або філетування риби до упаковки готової продукції. Таку роботу пропонують і чоловікам, і жінкам. На цих підприємствах ставка становить 16 — 17 злотих на годину на руки. В місяць можна заробити 4 — 6 тис. злотих (27 — 40 тис.грн.). Залежить це від графіка роботи — 8 або 12 годин.

Галузь e-commerce і логістика

Кількість вакансій в e-commerce восени також збільшилася через сезонне зростання, наближення різдвяних свят і розпродажів. Ця робота повʼязана з пакуванням одягу та сортуванням замовлень.

Ставка становить 14 — 15 злотих/год на руки. В місяць можна заробити 3,5 — 4,5 тис.злотих в залежності від графіка роботи (23,5 — 30 тис. грн.)

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Виробництво дерев'яних і металевих виробів (для чоловіків)

Найбільша нестача працівників у Польщі зараз у сферах, де потрібна чоловіча праця — виробництві дерев'яних і металевих виробів або на заводах з виробництва пластикових виробів (різні товари для дому).

Ставки становлять 15,5 —18 злотих на годину. В місяць можна заробити 3,8 — 4,5 тис.злотих на руки в залежності від графіка роботи (25,5 — 30,1 тис. грн.).

Великі компанії з працевлаштування також надають працівникам житло, яке частково оплачують. Тому у вас є можливість відкласти з зарплати більше.

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Що буде після Нового року

З наступного року у вищезгаданих галузях попит на робочу силу залишиться високим, а також більше працівників буде необхідно на підприємства електроніки. Крім того, з січня мінімальна погодинна оплата в Польщі підвищується, тобто в середньому в місяць можна буде заробляти на 300 злотих більше.

Чому українці їдуть у Польщу та як ставляться до нас поляки

За даними дослідження Фонду соціального страхування Польщі, 80,6% українців їдуть працювати до сусідньої країни через вищі зарплати, ніж у своїй.

За дослідженням аналітичного центру Gremi Personal "Пульс трудової міграції", 81,4% працівників задоволені ставленням поляків. У Польщі вже не залишилося жодного великого підприємства, де не працювали б українці.

І більшість поляків звикла до присутності колег-українців. Багато заводів через велику кількість працівників з України, інструкції та таблички продубльовані російською або українською мовами.

Польські політики та чиновники також відзначають внесок українців у польську економіку. У червні 2020 року Нацбанк Польщі показав, що у період 2013-2018 років робітники з України щороку забезпечували приріст польського ВВП на 0,5%.

Раніше ми також писали, з якими труднощами стикаються українці заробітчани у Польщі, а також, які ще країни вони обирають для трудової міграції.

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