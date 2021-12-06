Час поквапитися? Що буде з цінами на житло в наступному році

Пік цін на житло пройдений, зростання вартості буде лише точкове

До березня 2022 року вартість житла залишиться стабільною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

До березня 2022 року на первинному ринку Києва вартість житла економ- та комфорт-класу залишатиметься переважно без змін.

Про це розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group.

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За його словами, стабілізація цін в цих сегментах розпочалася ще з початку жовтня. За підсумками листопада вартість житла в об’єктах економ- та комфорт-класу змінилися лише в 7% житлових комплексів. Серед причин — перехід до нових стадій будівництва.

"Таке зростання є "плановим" і суттєво не вплинуло на загальну ситуацію на ринку. Пік цін вже пройдено і у найближчі 2-3 місяці зростання вартості м2 буде лише точкове — в окремих проєктах переважно через перехід до нової стадії будівництва", — зазначив Михайло Підвисоцький.

Комфорт-клас найдорожчий

За підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%. За словами експерта, найбільше зростання цін зафіксоване в нових якісних об'єктах класів комфорт та комфорт+. Найменше подорожчали об'єкти економ-класу — близько 10-15%.

Протягом року понад 80% всіх придбань припав на 1,2-кімнатні квартири, площа яких до 60 м2 на стадії будівництва до 1 року. А частка угод з метою збереження коштів за поточний рік склала понад 55-60% від загального обсягу продажів на первинному ринку столиці. Порівняно з 2020 роком, кількість таких угод збільшилася в середньому на 10%.

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Чим зумовлене здорожчання

"Крім здорожчання будівництва, яке суттєво вплинуло на ціноутворення, зростання вартості м2 було зумовлена достатньо високою активністю громадян, що купували житло на початкових стадіях будівництва. Саме тому протягом 2021 року приріст попиту на первинному ринку на 5-10% випереджав пропозицію. Це є однією з головних "комерційних" причин стрімкого зростання житла", — наголосив фахівець.

За його даними, на кінець 2021 року попит і пропозиція достатньо збалансовані. Водночас, як вважає експерт, понад 70% потенційних покупців зацікавлені в придбанні квартир у нових якісних об’єктах категорій комфорт та комфорт+.

Прямі інвестиції

Девелопери все частіше інвестують власні кошти в процес будівництва, таких обʼєктів в Києві понад 25%. Цим вони знижують залежність зведення ЖК від рівня продажів. За даними експерта, розмір необхідної суми для будівництва проєкту протягом щонайменше 1 року становить від 40% до 60% від собівартості проєкту.

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Найдорожча квартира Києва

Пентхаус, розташований в історичній частині Печерського району центра Києва, виявився найдорожчою квартирою в Україні. Ціна за обʼєкт сягає семи мільйонів доларів.

Знаходиться він в одному з найпрестижніших житлових комплексів у центрі столиці. Дизайнерський ремонт виконаний на індивідуальне замовлення, а загальна площа дворівневої квартири – 447 м² з 5 спальнями та 8 санвузлами.

Також житло обладнане системою "Розумний дім", має 3 рівні охорони, окрему серверну, спа-зону, власну автономну котельню та систему очищення води. Для порівняння, середня ціна за квартиру з подібними характеристиками (400-500 м² в Печерському районі столиці та кількістю кімнат 5+) складає $2,2 млн, що в втричі менше за найдорожчу пропозицію на сайті.

Раніше ми разом з експертом розбиралися у питанні придомової території: що в неї входить, які права мають власники будинку та хто насправді повинен за неї платити.

А також "Сьогодні" писав, хто зможе дозволити собі квартиру в Києві.