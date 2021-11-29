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Сім мільйонів доларів: найдорожчою квартирою в Україні визнали елітний пентхаус (фото)

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 15:55
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Найдорожча квартира, вартістю сім мільйонів доларів, розташована в центрі Києва
Найдорожча квартира в Україні розташована в історичній частині Печерського району
Найдорожча квартира в Україні розташована в історичній частині Печерського району / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Пентхаус, розташований в історичній частині Печерського району центра Києва, виявився найдорожчою квартирою в Україні.

Ціна за обʼєкт сягає семи мільйонів доларів, – повідомляє в коментарі для "Сьогодні" служба OLX Нерухомість.

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Кількість переглядів за місяць – 11 492. При цьому кількість переглядів за місяць одного оголошення у категорії "Продаж квартир" (вторинний ринок) близько 10 тисяч. Кількість переглядів свідчить про те, що цей обʼєкт потенційно цікавий українцям.

Найдорожчий пентхаус в Україні вартує 7 мільйонів доларів
Найдорожчий пентхаус в Україні вартує 7 мільйонів доларів / Фото: olx.ua

В основному на вартість обʼєкта впливає його місце розташування (місто, район), інфраструктура, тип будинку та характеристики квартири.

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Так, вищезгаданий пентхаус знаходиться в одному з найпрестижніших житлових комплексів у центрі столиці. Дизайнерський ремонт виконаний на індивідуальне замовлення, а загальна площа дворівневої квартири – 447 м² з 5 спальнями та 8 санвузлами.

Також житло обладнане системою "Розумний дім", має 3 рівні охорони, окрему серверну, спа-зону, власну автономну котельню та систему очищення води. Для порівняння, середня ціна за квартиру з подібними характеристиками (400-500 м² в Печерському районі столиці та кількістю кімнат 5+) складає $2,2 млн, що в втричі менше за найдорожчу пропозицію на сайті.

За даними OLX Нерухомість, за вартість однієї найдорожчої квартири можна придбати декілька багатокімнатних квартир в Києві на вторинному чи первинному ринку.

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Клас

Кількість кімнат

Ціна в $*

≈ кількість квартир за еквівалентною вартістю

Новобудови

Бізнес

4+

310 000

22

Комфорт

4+

137 138

51

Економ

4+

127 131

55

Еліт

4+

660 000

11

Тип будинку

Кількість кімнат

Ціна в $*

Вторинне житло

Житловий фонд від 2011 р.

3

239 500

29

Житловий фонд 2001-2010 рр.

3

170 500

41

Совмін

3

144 500

48

Сталінка

3

185 000

38

Царський будинок

3

215 000

32

Ціни на нерухомість до кінця 2021 року

Український ринок характеризується стабільним ростом цін на нерухомість. Проте, за словами експертів, зростання ненадовго припиниться у грудні, оскільки саме тоді зменшується попит.

Як правило, перед Новим роком українці рідше купують квартири, тож забудовники та власники житла не піднімають ціни у цей період.

Журналісти "Сьогодні" також дізнавалися, як зекономити до 2,2 млн грн на купівлі домівки, а також чому українці перестали купувати власне житло. Чи дійсно пандемія так сильно вдарила по кишенях народу?

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Редактор розділу "Гроші"

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31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,59
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
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