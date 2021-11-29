Сім мільйонів доларів: найдорожчою квартирою в Україні визнали елітний пентхаус (фото)

Пентхаус, розташований в історичній частині Печерського району центра Києва, виявився найдорожчою квартирою в Україні.
Ціна за обʼєкт сягає семи мільйонів доларів, – повідомляє в коментарі для "Сьогодні" служба OLX Нерухомість.
Кількість переглядів за місяць – 11 492. При цьому кількість переглядів за місяць одного оголошення у категорії "Продаж квартир" (вторинний ринок) близько 10 тисяч. Кількість переглядів свідчить про те, що цей обʼєкт потенційно цікавий українцям.
Далі по темі
В основному на вартість обʼєкта впливає його місце розташування (місто, район), інфраструктура, тип будинку та характеристики квартири.
Так, вищезгаданий пентхаус знаходиться в одному з найпрестижніших житлових комплексів у центрі столиці. Дизайнерський ремонт виконаний на індивідуальне замовлення, а загальна площа дворівневої квартири – 447 м² з 5 спальнями та 8 санвузлами.
Також житло обладнане системою "Розумний дім", має 3 рівні охорони, окрему серверну, спа-зону, власну автономну котельню та систему очищення води. Для порівняння, середня ціна за квартиру з подібними характеристиками (400-500 м² в Печерському районі столиці та кількістю кімнат 5+) складає $2,2 млн, що в втричі менше за найдорожчу пропозицію на сайті.
За даними OLX Нерухомість, за вартість однієї найдорожчої квартири можна придбати декілька багатокімнатних квартир в Києві на вторинному чи первинному ринку.
Клас
Кількість кімнат
Ціна в $*
≈ кількість квартир за еквівалентною вартістю
Новобудови
Бізнес
4+
310 000
22
Комфорт
4+
137 138
51
Економ
4+
127 131
55
Еліт
4+
660 000
11
Тип будинку
Кількість кімнат
Ціна в $*
Вторинне житло
Житловий фонд від 2011 р.
3
239 500
29
Житловий фонд 2001-2010 рр.
3
170 500
41
Совмін
3
144 500
48
Сталінка
3
185 000
38
Царський будинок
3
215 000
32
Ціни на нерухомість до кінця 2021 року
Український ринок характеризується стабільним ростом цін на нерухомість. Проте, за словами експертів, зростання ненадовго припиниться у грудні, оскільки саме тоді зменшується попит.
Як правило, перед Новим роком українці рідше купують квартири, тож забудовники та власники житла не піднімають ціни у цей період.
Журналісти "Сьогодні" також дізнавалися, як зекономити до 2,2 млн грн на купівлі домівки, а також чому українці перестали купувати власне житло. Чи дійсно пандемія так сильно вдарила по кишенях народу?