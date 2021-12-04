Придомовой обман? Кто на самом деле должен платить за территорию возле многоэтажки

Мы выяснили, что такое придомовая территория, что в нее входит, и какие права имеют совладельцы дома

Придомовая территория: за что платят такие средства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нередко именно по незнанию своих прав, жители многоквартирных домов сталкиваются с беззаконием. Связано оно большей частью с придомовой территорией.

Об этом "Сегодня" в эксклюзивном комментарии рассказал экономический экспертБорис Кушнирук, а также дал ответы на другие актуальные вопросы.

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Что входит в придомовую территорию:

территория под жилым домом (жилыми домами);

проезды и тротуары;

озелененные территории;

игровые площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

площадки для отдыха взрослого населения;

площадки для занятий физической культурой;

площадки для временного хранения автомобилей;

площадки для хозяйственных целей;

площадки для выгулки собак;

другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией домов и других объектов.

Правовое урегулирование

В настоящее время правовое урегулирование вопроса использования земли под многоквартирными жилыми домами осуществляется в соответствии с Конституцией Украины, Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины.

А также с Законами Украины "О землеустройстве", "Об аренде земли", "Об основах градостроительства", "О регулировании градостроительной деятельности", "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" и постановлением Кабинета Министров Украины от 11.10.2002 № 1521 "О реализации Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".

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Кто может иметь право собственности на придомовую территорию:

государство (на земле государственной собственности),

(на земле государственной собственности), территориальные общины (на земле коммунальной собственности),

(на земле коммунальной собственности), объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Права совладельцев дома на территорию вокруг него

Как сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук, одновременно с правом собственности на квартиру в жилом доме, его владельцы автоматически приобретают право на землю под ним и на придомовую территорию.

Эксперт отметил, что без права пользования придомовой территорией не может существовать и право владения жильем. Однако это никак не урегулировано законодательством: четкие границы для каждого отдельно не определены, а придомовая территория является общей для всех собственников квартир жилого дома.

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Поэтому совладельцы дома могут самостоятельно определять судьбу придомовой территории: использовать ее как детскую площадку, осуществлять благоустройство или для парковки собственных автомобилей.

Но для этого необходимо объединить усилия:

создать ОСМД,

получить земельный участок коммунальной собственности в аренду,

договориться об общих правилах пользования такой территорией.

Почему так важно объединиться?

По опыту опрошенных жильцов многоквартирных домов, можно смело сказать: искусный глава ОСМД способен творить чудеса. Он и с расположенными на первом этаже ресторанами решит вопрос, особенно когда те шумные и закрываются в полночь, и с ежедневным вывозом мусора, и с нехваткой паркомест, и с обустройством территории вокруг, и посягательством посторонних людей на нее.

"Когда существует объединение совладельцев, тогда у них есть возможность совместно защищать права, и оно выступает представителем интересов всех жильцов дома. Если же нет, то отдельный человек может жаловаться куда угодно, писать письма властям и т. д., но ничего не поможет. Такие вопросы не урегулированы", — говорит эксперт по экономике Борис Кушнирук.

Однако, по его словам, существует одна преграда: власть не заинтересована передавать эту территорию в собственность ОСМД, ей это невыгодно. Ведь чтобы "впихнуть" какой-то дом рядом, обустроить платные паркоместа и т. д., им нужно разрешение от объединения совладельцев. Когда же объединения нет, незаконность действий доказать крайне сложно.

Платные паркоместа на придомовой территории

Как пишет юрист Роман Титикало в своем онлайн блоге, обычно застройщики не соблюдают требования по расчету мест для хранения авто (зависящих от количества квартир в доме и местоположении). Это очень усложняет жизнь жителям новостроек.

Юрист упоминает ситуацию в ЖК "Чайка", когда его жители вынуждены ежемесячно платить дополнительные средства за парковку своего автомобиля. Однако платы за парковку в собственном дворе законодательством не предусмотрены.

Согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", совладельцы сами решают, как использовать прилегающую к дому территорию. Застройщик такого права не имеет.

"Привлечение застройщиками предпринимателей для сбора средств за паркоместа — это скрытая незаконная схема получения доходов. Такая ситуация возникает из-за злоупотребления монопольным положением. Чтобы защитить свои права, нужно вызвать правоохранительные органы, привлечь местные власти и обращаться с исками в суд", – отмечает Роман Титикало в блоге.

За что еще платим деньги

Эксперт по экономике Борис Кушнирук отмечает, что когда существуют объединение совладельцев, платить за содержание и благоустройство территории — это нормальная практика.

Вы ведь сами решаете, что именно хотите созерцать из окна: парковку или детскую площадку, или желаете защитить себя высоким забором от нежелательных гостей на автомобилях и т. д.

"Сумма за содержание территории незначительна. Ее разбивают на количество квартир. Это получается пара десятков гривен в месяц", — отметил эксперт.

Раньше "Сегодня" писал о стремительном росте цен на квартиры в Киеве. Эксперт спрогнозировал, что меньше людей смогут себе их позволить.

А также узнавал, сколько стоит самая дорогая квартира в столице.